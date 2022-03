Si amplia il parcheggio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine

UDINE – Da mercoledì 9 marzo, saranno disponibili all’interno dell’area ospedaliera di Udine, 118 nuovi posti auto suddivisi in due aree. Il costo complessivo è di 471.429,68 euro.

In particolare vengono messi a disposizione 50 posti (di cui 2 per disabili) nell’area ex spaccio ( lotto 2 – adiacente ingresso di via Pieri) destinato all’utenza autorizzata, al fine di agevolare l’accesso ai percorsi sanitar, e 68 posti (di cui 3 per disabili) nell’area ex pallone ( lotto 5 – area presso l’accesso per i dipendenti da via Chiusaforte) , dedicati al personale operante all’interno del presidio Santa Maria della Misericordia.

Si tratta del completamento di una prima fase di potenziamento dei posti auto, programmata e finanziata per rispondere al disagio manifestato in passato sia dal personale che dai cittadini, che ora troveranno più facilità nel parcheggiare il proprio mezzo all’interno del presidio ospedaliero udinese .