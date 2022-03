Consegnati i lavori di riqualificazione di piazza Marconi

UDINE – Si è tenuta questa mattina la consegna dei lavori che andranno a riqualificare piazza Marconi. Presenti, il vicesindaco Loris Michelini, il responsabile del procedimento Renato Pesamosca, il progettista Paolo Marpillero e il direttore dei lavori Roberto Saccavini.

“Inizia oggi – ha commentato il vicesindaco – una nuova avventura con la quale andremo a rendere ancora più bello questo angolo del nostro centro storico integrandolo, sia a livello estetico che funzionale, con la nuova via Mercatovecchio, di cui rappresenta la naturale continuazione e, al tempo stesso, rendendolo in grado, un domani, di ospitare eventi e iniziative grazie alla sua particolare conformazione”.

Il quadro economico dell’opera è di 800mila euro e i lavori avranno una durata di 150 giorni. “Il lavoro, diviso in due lotti al fine di ridurre al massimo l’impatto del cantiere sulla fruibilità della piazza, prevede la posa di pietra piasentina al centro, a seguire il perimetro dell’edificio che sorgeva un tempo al centro della piazza attuale e demolito oltre un secolo fa per far passare il tram, e di porfido ai lati”.

“Desidero augurare buon lavoro a tutti i professionisti coinvolti in questo intervento e all’impresa CP Costruzioni di Trieste che eseguirà i lavori e ringraziare le associazioni di categoria e gli esercenti per l’approccio collaborativo che stanno avendo, a dimostrazione della consapevolezza dell’impatto positivo che quest’opera avrà sul commercio del centro storico”, conclude Michelini.