Caro benzina: in Slovenia prezzi del 30% più bassi

FVG – “Prezzo medio minimo della benzina in Fvg: 2,061 euro contro i 1,503 della Slovenia; prezzo medio minimo del diesel 2,058 contro i 1,541 della Slovenia. Lo sconto di 15 centesimi al litro su cui sta lavorando il governo sarebbe un pannicello caldo su una ferita aperta da anni e peggiorata nelle ultime settimane. Quand’anche andasse in porto il prezzo scenderebbe a circa 1,9 euro, 40 centesimi in più che oltre confine. Il risultato? Ancora turismo del pieno, rischi di chiusura per le aree di servizio del FVG, pesanti ricadute anche per le casse regionali. Perché ricordiamo che una parte dell’Iva, compresa quella sui carburanti, resta in regione, sempre che si faccia benzina in regione. Nelle prossime ore presenterò un emendamento al decreto energia per chiedere al governo di creare un fondo specifico per l’emergenza caro benzina in FVG, ma è necessario che si intervenga prima di subito, cioè con il decreto che sarà varato domani. E che dovrà tenere in considerazione la particolarità del nostro territorio: essere terra di confine non può continuare ad essere una colpa da espiare”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, mettendo in evidenza il divario tra il costo dei carburanti praticati in Italia e in Slovenia, dove da oggi è in vigore un tetto massimo ai prezzi.

“Già in passato sollevai la questione in Parlamento, purtroppo inascoltato. Ora la situazione è insostenibile. Vale la pena ricordare che nel decennio 2008-2018 il turismo del pieno ha causato un crollo delle vendite di carburante in FVG, pari a circa 17 milioni di litri all’anno, con una perdita di entrate per la Regione di circa 254 milioni di euro. Regione che ha fatto quel che ha potuto rifinanziando il contributo per i residenti, ma ora è necessario un intervento efficace ed immediato del governo”, conclude Novelli.