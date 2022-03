Centri estivi: a Udine 1.725 posti per i bambini tra i 3 e i 14 anni

UDINE – Quattro centri ricreativi estivi per 460 posti disponibili per i bambini tra i 3 e i 6 anni. Cinque centri per 915 posti per bimbi tra i 6 e gli 11 anni. Un Summer Play Camp da 350 posti presso il Giardino del Torso e la Ludoteca comunale per ragazzini tra gli 11 e i 14 anni. Si sviluppa così l’offerta delineata dall’amministrazione comunale per i Centri Ricreativi Estivi del 2022. Martedì mattina la giunta comunale ha dato il via libera all’istruttoria dell’assessore all’Istruzione Elisabetta Marioni.

“Nel caso dei piccoli tra i 3 e i 6 anni, il rapporto tra animatore e fanciullo è di uno a dieci. Sono previste attività di gioco, ludico motorie, laboratori artistici ed espressivi. Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni, il rapporto con gli animatori è di uno a quindici e vengono proposti giochi a tema, attività sportive e di movimento, espressive e artistiche. Nel caso della fascia di età più alta, vengono proposte attività all’aperto secondo i principi dell’outdoor education e un’uscita settimanale in ambito cittadino”.

Queste le sedi dei centri: per la fascia 3-6 anni, le scuole “I Maggio”, “Pick”, “Baldasseria Media” e “Zambelli”. Per la fascia 6-11 anni, le scuole “Nievo”, “San Domenico”, “Negri”, “Pellico”, “Giardini”. I centri estivi per i bambini delle fasce 3-6 e 6-11 hanno dieci giorni di frequenza, dal lunedì al venerdì, con orario 7.45-16-15 comprensivo di servizio mensa, mentre il Summer Play Camp prevede turni di cinque giorni con gli stessi orari e il servizio di ristorazione.