L’assessore Marioni: «Mense scolastiche gratis per i bambini arrivati dall’Ucraina»

UDINE – Servizio di ristorazione scolastica gratis per i bambini in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e di competenza del Comune di Udine, per i giorni in cui è previsto il tempo prolungato o il rientro pomeridiano. Così ha stabilito la giunta comunale approvando una delibera dell’assessore all’Istruzione Elisabetta Marioni.

Spiega Marioni: “Sul nostro territorio, ci sono 18 scuole dell’infanzia, 22 scuole primarie e 7 scuole secondarie di primo grado statali di competenza comunale: tutte prevedono un servizio di ristorazione ad eccezione della primaria “E. De Amicis” e delle secondarie di primo grado “Ellero”, “Fermi” e “Bellavitis”. Come noto, Udine si sta adoperando per accogliere i bambini, le donne e tutte le vittime di questa guerra: colgo l’occasione per porre l’accento sul contributo garantito dalle scuole, sia in termini di didattica che sotto il profilo umano e sociale”.

Ancora Marioni: “Sono 45 i bambini finora iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Fronteggiamo una situazione di gravità enorme e la mensa gratis è un piccolo, doveroso segnale”.