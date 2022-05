Molotov contro la sede udinese di Cas’Aupa, Arci e Arcigay

UDINE – Due bottiglie incendiarie sono state lanciate contro la sede di alcune associazioni cittadine in via Val d’Aupa a Udine. L’atto vandalico e intimidatorio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì’.

La scoperta dei danni risale a lunedì’ mattina. Nello stabile hanno sede l’associazione giovanile di promozione sociale Get Up, il gruppo teatrale Ccft, Arcigay Friuli, il circolo Cas’Aupa e Arci Comitato Territoriale Udine. In particolare, la sala riunioni di quest’ultimo sodalizio ha subito i danni principali, con muri anneriti e un vetro rotto.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale, che stanno cercando di risalire agli autori del gesto. L’incendio ha causato danni ingenti. “L’incendio ha fatto molti danni, ma per fortuna nessunə è rimasto ferito – ganno sapere da Cas’Aupa -. L’edificio ora è sottoposto a sequestro mentre le forze dell’ordine continuano le indagini e non sappiamo quando riapriremo. Non sappiamo ancora chi o perché lo ha fatto. È un gesto intenzionale e intimidatorio che ci ha lasciato sgomenti. Grazie a tutti per i messaggi di solidarietà, ci rimettiamo al lavoro”.