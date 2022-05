Torna la Biker Fest a Lignano: nel week-end attesi migliaia di amanti delle due ruote

LIGNANO SABBIADORO – La Biker Fest International è l’evento motociclistico outdoor più importante e seguito non solo in Italia ma in tutta Europa e vanta migliaia di presenze e i migliori preparatori di moto personalizzate. La 36° edizione si terrà dal 19 al 22 maggio a Lignano Sabbiadoro, splendida località balneare che prende nome dal particolare colore della sua sabbia, dorata e finissima, che attrae con una vasta proposta di pernottamenti agevolati per tutti i gusti e tutte le tasche.

L’ingresso all’evento è gratuito, per tutte le aree della kermesse.

La manifestazione si svolge in 5 diverse e distinte zone della città per accentuare le peculiarità di ogni attrazione proposta; una soluzione molto apprezzata dal pubblico e dai commercianti rendendolo un evento dinamico e differente da ogni altro.

È il raduno che ha fatto nascere e da sempre sostiene il meglio dell’intero movimento custom e biker in Italia e non solo, coinvolgendo man mano tutti gli appassionati di motori, abbracciando il fuori strada, i mototours, e presentando i grandi moto globe trotters, tutte le case moto ufficiali e inserendo i loro numerosi demo ride con i nuovi modelli in prova gratuita.

Molte tendenze nazionali e internazionali hanno preso vita proprio qui, e non a caso il custom bike show della Biker Fest è il più storico in Europa (nato nel 1987) affiliandosi alle origini con il “Rat’s Hole” di Daytona e Sturgis.

Un’esclusiva assoluta è la finale del Campionato custom bike show Imc (Italian motorcycle championship) ed è l’unica data del Campionato custom bike show mondiale Amo in Italia, con l’esposizione delle moto più belle d’Europa.

Il montepremi supera i 10.000 euro con 4 rimborsi spese da 1.000 euro e stand gratuiti a mega fiere di settore come il Motor Bike Expo di Verona.

La Biker Fest presenta diversi spettacoli, una vasta area off-road per le 2 e le 4 ruote, moto-tours organizzati, concerti rock, un pin up contest e molto altro.

Visti i numeri dell’evento, le case moto ufficiali sono annualmente presenti in zona stadio e propongono demo ride gratuiti con tutti i loro nuovi modelli (nel 2021 ne sono stati effettuati oltre 3.500).

Domenica c’è il gran finale con la U.S. Car Reunion – www.uscarreunion.it, l’incontro più storico di auto americane in Italia (dal 1995) presso il luna park che nell’ultima edizione ha raccolto oltre 400 auto americane di grande prestigio e unicità, come si evince dalle immagini. Grande importanza ha avuto anche l’area E-Mobility Village dove viene data la possibilità ai visitatori di testare gratuitamente veicoli elettrici ed ibridi di ogni genere, dalle automobili fino ai monopattini, passando per motociclette, scooter ed e-bikes. Inoltre, durante tutta la kermesse, all’interno della sala congressi a Terrazza a Mare, si terranno convegni e una mostra, unica nel suo genere, di scooter e moto classiche. Questo e molto altro alla 36a edizione della Biker Fest International!