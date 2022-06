Il campo della Dacia Arena eletto dalla Lega Serie A come il migliore del campionato 

UDINE – E’ quello della Dacia Arena il miglior campo da gioco della Serie A 2021/2022, lo ha comunicato quest’oggi la Lega Serie A che ha eletto il nostro manto erboso come il migliore d’Italia durante l’arco di tutta la stagione scorsa.

Un lavoro capillare quello avviato la scorsa estata da Udinese Calcio che, ancora una volta, ha voluto investire massicciamente per rendere perfetto il suo stadio a completamento ideale di una Dacia Arena che rappresenta il modello di un impianto moderno, vivo 365 giorni e sempre più green sulla strada verso l’ecosostenibilità. L’attenzione al “verde” trova ulteriore riscontro, oltre che sul tema delle concrete azioni a tutela della ambiente portate avanti dal club in sinergia con i propri partner, anche nel far si che lo spettacolo del grande calcio sia sublimato da un terreno di gioco perfetto anche esteticamente. “Come nella nostra vocazione – sottolinea il direttore generale Franco Collavino – la cura del dettaglio e la ricerca dell’eccellenza sono una costante in ogni nostra attività. Nel corso degli anni, abbiamo profuso sforzi, in termini di risorse e competenze, per rendere il campo della Dacia Arena un tappeto in grado di esaltare i contenuti tecnici delle partite, in linea con la bellezza del nostro stadio, location ideale per godersi lo spettacolo della Serie A. Ci tengo a ringraziare tutti i ground managers che, a partire dall’estate 2021, hanno svolto, con il supporto della società, un lavoro eccezionale, curando ogni minimo particolare per arrivare ad ottenere il riconoscimento di miglior campo della Serie A. Va ricordato come a votare, di partita in partita, siano stati capitani di tutte le squadre, gli arbitri, l’agronomo della Lega e i registi della produzione tv: questo testimonia l’apprezzamento trasversale riscontrato. Mi piace, infine, evidenziare come la manutenzione del terreno di gioco della Dacia Arena e dei campi del centro sportivo Dino Bruseschi, abbia raggiunto uno standard d’eccellenza riconosciuto grazie alla sinergia con il Watford, fondamentale dentro e fuori dal campo, e molto preziosa anche in termini di interscambio di know-how e competenze in diverse sfere come testimoniato da questo riconoscimento”.

Ecco il comunicato ufficiale della Lega Serie A: “La Dacia Arena di Udine vince il Most Valuable Field della stagione 2021-22. Durante la stagione agonistica appena conclusa i terreni di gioco della Serie A sono stati per la prima volta giudicati al termine di ogni giornata in base a resa tecnica e prestazionale, nonché estetica, al fine di assegnare il Most Valuable Field della stagione.

Lo scopo è quello di fornire ai club sempre maggiori stimoli per migliorare le qualità estetiche e prestazionale dei terreni dei propri impianti, avere un prodotto televisivo di altissimo livello e naturalmente premiare le società più virtuose in termini di investimenti strutturali. La classifica finale determinata grazie a i voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del registra della produzione televisiva dell’evento e die tecnici agronomici della Lnpa, in base a quanto definito dal Comunicato stampa n.5 del 9 agosto 2021, ha dunque individuato i tre migliori terreni di gioco della Serie A Tim 2021-22: