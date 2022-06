Femminicidio a Codroipo: la vittima è una 40enne uccisa a coltellate dal marito

CODROIPO – Una donna, di 40 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, di 45, la notte scorsa a Codroipo. L’uomo è stato fermato alcune ore dopo dai carabinieri in una zona di campagna. Nell’abitazione dove è avvenuto il femminicidio al momento dell’omicidio c’erano anche i figli della coppia, che stavano dormendo, e che, intanto, sono stati affidati ai congiunti. La vittima è Elisabetta Molaro, aggredita e uccisa dal marito, Paolo Castellani.

I Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della coppia, in via delle Acacie, attorno alle 2 della scorsa notte, dopo una richiesta di aiuto fatta al 112. Nella casa hanno trovato il corpo della donna, uccisa da numerose coltellate.

Le ricerche del marito si sono subito concentrate nella zona di Villa Manin, e proprio qui l’uomo è stato individuato e fermato alcune ore più tardi. I militari dell’Arma lo hanno trovato mentre vagava a piedi, con ancora addosso gli abiti sporchi di sangue. I carabinieri lo hanno portato in caserma dove si trova in stato di fermo. Fino a questo momento non avrebbe fornito dettagli su quanto accaduto.