Allarme zecche in Friuli Venezia Giulia

«Le zecche – ha spiegato il capogruppo dei Cittadini Tiziano Centis, annunciando sul tema il deposito di un’interrogazione in Consiglio regionale – si trovano soprattutto ai margini dei boschi, solitamente sotto i 1.000 metri. Per poter vivere devono succhiare il sangue di roditori, uccelli, lepri, volpi, caprioli, cani, gatti ma anche uomini. La puntura è generalmente indolore e di per sé non pericolosa per l’uomo: i rischi sanitari dipendono invece dalla possibilità di contrarre infezioni trasmesse da questi animali in qualità di vettori. Una di queste è l’encefalite Tbe. Frequente è anche la malattia di Lyme, causata da un batterio del tipo Borrelia e che può interessare le articolazioni, il sistema nervoso, a volte il cuore e l’occhio. Ecco perché la questione non va sottovalutata e ho deciso di chiedere alla Giunta quali azioni intende intraprendere per affrontare il reale pericolo delle zecche anche nella nostra regione».

«Sarebbe opportuno – ha aggiunto – divulgare il più possibile una capillare campagna informativa e di prevenzione, cominciando a dotare gli uffici e le strutture pubbliche di locandine o depliant informativi e recapitando nelle abitazioni delle zone più a rischio libretti con utili consigli. Per non essere morsi, per esempio, una delle regole da seguire è che quando si va in montagna o a passeggiare nei parchi e prati si consiglia di indossare abbigliamento chiaro poiché le eventuali zecche si notano maggiormente, meglio evitare pantaloncini corti, è preferibile indossare stivaletti, cappelli e berretti, nonché proteggere i propri animali d’affezione con appositi prodotti. Va ricordato – ha concluso Centis – che contro le zecche esiste un vaccino ed è gratuito. Anche in questo caso la Regione dovrebbe darsi da fare e sostenere la vaccinazione con spot e materiale pubblicitario. Faremo queste proposte alla Giunta nella convinzione che la questione zecche vada affrontata subito con determinazione e consapevolezza da parte di tutti».