Ein Prosit summer edition: grandi chef in arrivo in Valcanale

TARVISIO – Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, in collaborazione con Manuela Fissore e Paolo Vizzari, organizza la terza edizione di Ein Prosit Summer Edition, un evento capace di mettere in relazione temi quali la natura, la vacanza attiva e il benessere con la tradizione, la cultura e la gastronomia del Tarvisiano.

“Ritorna Ein Prosit Summer – dichiara l’assessore alle attività produttive Sergio Bini – un evento enogastronomico che rappresenta una vetrina delle migliori selezioni di prodotti e di proposte di chef nazionali ed internazionali di assoluto prestigio, e l’abbinamento con No Borders Music Festival rende questo evento unico.”

Ein Prosit si terrà nel periodo estivo, dal 22 al 24 e dal 29 al 31 luglio 2022, nel comprensorio del Tarvisiano: cene stellate, escursioni nella natura accompagnate da guide esperte, laboratori, degustazioni e masterclass, incontri e tavole rotonde con le più grandi personalità del panorama eno-gastronomico.

Nei ristoranti aderenti sarà inoltre possibile degustare un menù dedicato alla tradizione culinaria del Tarvisiano che prevede la presentazione di almeno uno dei piatti tipici locali rielaborati dagli stessi ristoratori partecipanti all’evento.

“La manifestazione Ein Prosit Summer ci rende particolarmente orgogliosi – dichiara il presidente del Consorzio del Tarvisiano Mario Gabriele Massarutto – un evento che punta a valorizzare il nostro territorio, la nostra cultura e le nostre tradizioni, anche gastronomiche, è ciò che serve al comprensorio del Tarvisiano. Particolare soddisfazione esprime il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette per la conferma della terza edizione di Ein Prosit che ritorna a Tarvisio come promesso dal Consorzio e ogni anno incrementa le attività e le collaborazioni. Durante i fine settimana, seguendo il format tradizionale di Ein Prosit, verranno proposti gli attesi appuntamenti con gli “Itinerari del Gusto”, che vedranno la partecipazione di alcuni grandi Chef nazionali ed internazionali che proporranno i piatti della loro cucina, e non solo, presso i ristoranti presenti sul territorio.

Gli chef della terza edizione sono: Riccardo Gaspari (SanBrite), Ana Roš (Hiša Franko) & Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet), Giancarlo Morelli (Pomiroeu), Luigi Taglienti (IO), Eugenio Boer (Bu:r), Salvatore e Francesco Sodano (Local Venezia), Nino Rossi (Qafiz), Antonio Biafora (Hyle), Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi (Giglio), Giuseppe Rambaldi (Cucia Rambaldi), Ariel Hagen (Borgo Santo Pietro – Saporium) e Fabio Curreli (AlpiNN – Food Space & Restaurant), Michelangelo Mammoliti.

Grande attenzione verrà dedicata ai prodotti regionali ed ai vini bianchi, protagonisti delle degustazioni guidate in programma per i due fine settimana, e condotte da note personalità del settore. Sabato 23, domenica 24, sabato 30 e domenica 31 luglio, Luca Gardini, Francesco Annibali, Gae Saccoccio condurranno alcune degustazioni su grandi vini di diverse provenienze: Italia, Francia, Slovenia Austria, Germania e naturalmente Friuli Venezia Giulia. Due degustazioni guidate inoltre si terranno all’aperto, nello splendido scenario dei laghi di Fusine. La terza edizione prevede anche laboratori dedicati a prodotti Io Sono FVG quali Il Prosciutto di Sauris, la Pitina, Collio e Brda e prodotti nazionali e internazionali; i laboratori sono tutti gratuiti,

a numero chiuso, previa prenotazione. Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito: www.einprosit.org

Focus sui percorsi di Ein Prosit Summer:

INTO THE NATURE Escursioni guidate nella natura, accompagnate da guide esperte, alla scoperta del territorio del Tarvisiano.

Durante i week end di Ein Prosit sarà possibile partecipare ad una piacevole camminata storica, ad una sessione di forest bathing o di yoga in mezzo alla natura. Tutte le attività sono gratuite, a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione.

MASTERCLASS, DEGUSTAZIONI E LABORATORI Alcune masterclass e degustazioni che offrono agli appassionati l’opportunità di apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità dei vini e dei prodotti gastronomici presentati. Una dozzina di appuntamenti si intervalleranno nei due week end dell’evento. Tra i relatori: Luca Gardini, Francesco Annibali, Bepi Pucciarelli per le peculiarità gastronomiche friulane ed il coinvolgimento dei produttori locali, Gae Saccoccio per le degustazioni sui vini naturali e tanti altri ospiti.

ITINERARI DEL GUSTO Grandi Chef italiani e stranieri animeranno gli eventi con le loro proposte, anche di rivisitazione dei piatti della tradizione del Tarvisiano, nelle quali la ricerca del dettaglio si fonde con la tecnica di preparazioni di straordinario livello, permettendo ai molti appassionati di familiarizzare con la cucina ai suoi massimi livelli.

Gli ospiti di Ein Prosit Summer Edition:

Venerdì 22 Luglio

Eugenio Boer (Bu:r) & Luigi Taglienti (IO) – Golf Club Tarvisio – ore 20:00

Mixology by Domenico Carella – Carico Milano

Sabato 23 Luglio

Ariel Hagen (Saporium. 1 Stella Michelin) & Fabio Curreli (AlpiNN) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Giancarlo Morelli (Morelli Ristorante) & Giuseppe Rambaldi (Cucina Rambaldi) – Golf Club Tarvisio – ore 20:00

Mixology by Domenico Carella – Carico Milano.

Dj-Set Nicola Conte

Eugenio Boer (Bu:r) – Ristorante al Buon Arrivo – ore 20:00

Abbinamento con Champagne Veuve Clicquot

Michelangelo Mammoliti – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Abbinamento con Champagne Ruinart

Domenica 24 Luglio

Riccardo Gaspari (Ristorante SanBrite, 1 Stella Michelin) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Abbinamento con Champagne Ruinart

Venerdì 29 Luglio

Ana Roš (Hiša Franko, 2 Stelle Michelin, 1 Stella Verde Michelin) & Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet, 1 Stella Michelin) – Golf Club Tarvisio – ore 20:00

Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi (Giglio, 1 Stella Michelin) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Sabato 30 Luglio

Salvatore e Francesco Sodano (Il Faro di Capo d’Orso, 1 Stella Michelin) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Domenica 31 Luglio

Nino Rossi (Qafiz, 1 Stella Michelin) & Antonio Biafora (Hyle, 1 Stella Michelin) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Ein Prosit Summer Edition è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, ProntoAuto e Petra Farine.