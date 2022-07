Potenziati i controlli in Borgo stazione: ci sarà una pattuglia dalle 18 alle 24

UDINE – “Dalla prossima settimana Borgo stazione sarà più sicuro anche nelle ore serali”. Lo ha annunciato l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani in conferenza stampa di giunta. “Oltre al presidio fisso della Polizia locale e alla pattuglia operativa dalle 8 alle 20 – ha spiegato l’Assessore – se ne aggiungerà infatti una che sarà in servizio dalle 18 alle 24”.

“Attualmente – ha ricordato – in Borgo stazione sono in vigore due ordinanze sindacali: la prima disciplina l’orario di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici, negli esercizi di vicinato alimentari e nei laboratori alimentari; la seconda vieta la vendita di bevande alcoliche refrigerate da parte degli esercizi commerciali nel quartiere”.

“Ed è per garantire il rispetto di tali disposizioni, oltre che per lo spostarsi del movimento della via nelle ore serali e notturne tipico della stagione estiva, che si è reso necessario questo potenziamento grazie al quale intendiamo garantire il più possibile ai residenti e agli esercenti che operano correttamente il diritto di vivere in un contesto nel quale le attività illecite non sono ammesse”, conclude Ciani.

L’inserimento, nelle attività di controllo del quartiere, di una seconda pattuglia prevede lo stanziamento di una somma complessiva di 19.200 euro.