Fiamme al Città Fiera: una persona è rimasta leggermente intossicata

UDINE – La dipendente di un negozio, ubicato all’interno di un centro commerciale, il Città Fiera, è rimasta leggermente intossicata dal fumo sprigionato da un principio di incendio avvenuto stamattina in una rivendita di prodotti e animali vivi, ZooPlanet.

L’allarme è scattato alle 8.45: sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Udine e una di Codroipo, con autoscala e autobotte, e gli specialisti della squadra Nbcr – Nucleare Biologico Chimico Radiologico.

Appena giunti, i pompieri hanno ispezionato i locali interessati dall’incendio e hanno soccorso, portandola all’esterno, la commessa, che aveva inalato i prodotti della combustione; una volta accompagnata in area sicura, la persona è stata presa in carico dal personale sanitario per le cure del caso. Successivamente, quasi tutti gli animali del negozio sono stati messi in salvo.

Il centro commerciale è aperto al pubblico a esclusione del compartimento interessato dall’incendio e, per motivi di sicurezza, dei due compartimenti adiacenti, posti al primo piano della struttura. Ingenti i danni.