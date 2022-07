Presentata la nuova maglia dell’Udinese: sarà all’insegna della tradizione

UDINE – Udinese Calcio e Macron svelano la nuova ‘Home’ che si presenta nella tradizionale configurazione a bande verticali bianconere, ma nella grafica forte è il richiamo alla prima maglia della stagione 1997-1998. Un kit casalingo che conferma il grande impegno della società friulana nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. Udinese e Macron già da tre stagioni condividono questa scelta green che si traduce nella realizzazione dei kit gara in tessuto Eco-Fabric, in poliestere 100% riciclato da Pet. Immancabile anche il richiamo alla città di Udine, proprio a rimarcare il grande senso di appartenenza tra i bianconeri e la loro gente, uno dei valori fondanti del club: compare, infatti, posto a rilievo sui numeri di maglia, l’Angelo del Castello di Udine, autentico simbolo che contraddistingue la città.



La nuova ‘Home’ è dunque a bande verticali bianconere con quelle centrali di vario spessore con un’interruzione a rombo al centro, all’altezza del petto. Il disegno è simile a quello della casacca che il club indossava nel corso della stagione 97-98, quella dello storico terzo posto alle spalle di Juventus e Inter e con Oliver Bierhoff miglior marcatore della Serie A con 27 reti. Passato e presente si fondono in un design moderno con l’utilizzo di un nuovo tessuto tramato e jaquardato. Il collo è a V in maglieria e il backneck è personalizzato con il logo dell’Udinese Calcio e con la frase “I primi bianconeri d’Italia”. Sul petto, in stampa siliconata, a destra il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lo stemma della squadra. Un altro motto del club, La Passione è la nostra Forza, è ricamato in bianco nel retrocollo.

Il kit casalingo è completato da pantaloncini neri con coulisse e bande laterali bianche. I calzettoni sono neri con due bande centrali bianche di diverso spessore con il Macron Hero all’altezza della caviglia e dietro la scritta U.C.1896. La vestibilità è Slim Fit , il tessuto principale Eco-Jaquard Checked e la presenza di inserti in Eco Mesh consente al capo una perfetta leggerezza e traspirabilità.

Il nuovo kit ‘Home’ e gli altri capi della collezione realizzata da Macron per l’Udinese Calcio sono acquistabili presso il Macron Store Dacia Arena, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti store.udinese.it e macron.com.