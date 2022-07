Rimesso a nuovo il totem di via San Daniele: sarà inaugurato il 27 luglio

UDINE – Torna, restituito ai colori originari e interamente restaurato, il totem del parco Mc Bride di via San Daniele, a Udine. Il restauro dell’opera, donata 41 anni fa dalla comunità dei nostri corregionali in Canada in vista del millenario del capoluogo friulano, che si sarebbe celebrato nel 1983, è stato interamente restaurato dal Comune di Udine, nell’ambito di un progetto coordinato dall’Ente Friuli nel Mondo in collaborazione con Confartigianato Imprese Udine.

Rimesso a nuovo e già ricollocato al suo posto all’inizio di questa settimana, il totem sarà inaugurato mercoledì prossimo (27 luglio), con una breve cerimonia che si terrà alle 9.30, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, dei presidenti di Friuli nel Mondo e di Confartigianato Udine, Loris Basso e Graziano Tilatti. A festeggiare l’evento anche una delegazione della Federazione dei Fogolârs Furlans del Canada, giunti in regione per tenere il proprio congresso, che si aprirà ufficialmente sempre mercoledì mattina, alle 10.30, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, e durerà fino al 31 luglio, con tappe in tutte le province e incrociandosi con la Convention annuale dei friulani nel mondo, in programma venerdì 29 luglio a Spilimbergo.

Con il restauro del totem si rinnova e si conferma anche il profondo legame tra la comunità dei friulani in Canada e la loro terra d’origine. Come simbolo di quel rapporto, più forte del tempo e delle distanze, allora (era il 1981) si scelse di affidare l’opera a Dave Nahanee, scultore della nazione urone, una delle principali popolazioni native della ex Columbia Britannica. L’opera, che misura 8,5 metri di altezza, venne realizzata in legno di cedro secolare. Pesanti, a oltre quarant’anni dalla sua installazione, gli effetti del tempo e delle intemperie sia sui colori che sulla struttura, ma il sapiente lavoro di Francesca Comello, titolare del laboratorio artigiano “Il sole e il Vento di Tarvisio”, ha restituito il totem alla città di Udine in tutto il suo splendore originale.