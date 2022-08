Maltempo in Fvg, nelle ultime ore giunte 400 richieste al numero di soccorso 112

FVG – A causa del maltempo con forte vento che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nel primo pomeriggio, il Numero unico emergenza 112 ha ricevuto più di 400 chiamate localizzate in tutta la regione per tetti scoperchiati, caduta di alberi e infissi, pali dell’elettricità adagiati su edifici o su autovetture. Lo rende noto la Protezione civile Fvg. Nessuna persona è rimasta ferita. Tra le principali criticità, il soccorso in mare per un’imbarcazione rimasta in avaria, al largo di Sistiana, e un minore bloccato in ascensore a Trieste.

Quanto all’intensità del fenomeno, sono stati registrati fino a 30 mm di pioggia sulle Prealpi Giulie e raffiche di vento forte da sud-ovest, fra i 100 e i 120 km/h sulla costa, fino a 140 km/h sulle Alpi Carniche in quota. Sono stati segnalati guasti su linee elettriche di media tensione nelle province di Udine e Pordenone: Enel sta già lavorando per un rapido ripristino.

Per quanto riguarda le attività in mare, la sala operativa della Capitaneria di porto di Trieste rende noto che, attorno alle 14, ha coordinato simultaneamente 5 interventi di assistenza. Tra questi, anche il soccorso a 4 bambini nelle acque antistanti il comune di Muggia, in seguito al capovolgimento degli optimist da loro condotti.

I comuni più colpiti sono Sesto al Reghena, Pasiano, Spilimbergo, Pordenone e Cordenons. In provincia di Udine si segnala un grosso albero caduto nei pressi del Teatro Giovanni da Udine, nel capoluogo provinciale, e l’interruzione della circolazione ad Ajello per piante sulla carreggiata. Sempre a Udine un grosso ramo si è abbattuto su una macchina in viale Trieste rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Si è scoperchiato il tetto della pensilina di ingresso che conduce al teatro Giovanni da Udine. Ai giardini Ricasoli sono cascati molti rami sulle panchine, la Protezione Civile è già al lavoro per sistemare l’area. Al parco della Rimembranza è precipitato un pino così come lungo la salita del castello da piazza Primo Maggio è caduto il ramo di un albero. In via della Roggia e in via Padova si sono piegate le recinzioni assieme ai tabelloni elettorali.

Problemi anche a Ronchis dove il vento ha divelto la copertura di una stazione di servizio. I Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile stanno bonificando le strade in diversi comuni, dove si segnalano rallentamenti alla viabilità. Richieste di intervento sono giunte anche nel goriziano; a Grado qualche imbarcazione è stata costretta a un rientro precipitoso in porto.