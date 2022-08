Si riasfaltano i sottopassi di piazzale Cella: previsti disagi al traffico

UDINE – Lunedì 22 agosto prenderà il via un intervento di asfaltatura nei sottopassi di piazzale Cella (sia quello che porta in via Pozzuolo, sia quello che proviene da via Lumignacco). I lavori dureranno 3-4 giorni, ma le tempistiche potrebbero essere più lunghe in caso di maltempo. Ci saranno delle ripercussioni sulla viabilità. Le chiusure dureranno alcune ore per ciascuna lavorazione e le asfaltature saranno eseguite verso la sera evitando le ore di punta del mattino. Di conseguenza nei giorni sopra citati, per evitare disagi al traffico, se si è diretti verso il centro/nord, il consiglio è di percorrere viale Palmanova.

Coloro che viaggeranno in via Lumignacco diretti al centro o al nord, saranno deviati in via Campoformido, Castions di Strada, Fistulario, Pozzuolo, della Valle, Joppi e Volturno. Chi proviene da via Agrigento e da tutte le laterali dovrà svoltare verso sud. Durante la chiusura, solo i frontisti del tratto a senso unico di via Lumignacco potranno uscire verso nord. Per il sottopasso di via Pozzuolo, invece, nelle ore di chiusura, il traffico in arrivo da piazzale Cella direzione sud sarà deviato in via Sabbadini, San Rocco, Della Valle e Pozzuolo.

Tutte le deviazioni saranno indicate da apposita cartellonistica in loco. L’intervento completa una serie di asfaltature già realizzate nello stesso lotto per una somma complessiva di 230 mila euro.