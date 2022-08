Cresce anche in Fvg il numero dei minori vittime di ricatti sessuali

FVG – “Cresce vertiginosamente il numero dei minori vittime di sextortion” negli ultimi mesi in Fvg, come denuncia la Polizia Postale regionale che segnala già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute in cui attraverso i social network vengono adescati minorenni per lo più tra 15 e 17 anni e anche più piccoli. Per la Polizia è un fenomeno che comincia con qualche chat con profili social di ragazze e ragazzi gentili e avvenenti, apprezzamenti e like per le foto pubblicate, si passa poi a video chat con richieste sempre più spinte e infine martellamento online con richiesta di denaro, con la minaccia di diffondere il materiale sessuale tra tutti i contatti, amici e parenti. Una situazione in cui le vittime tendono a non confidarsi, in particolare con i genitori. Ragione per cui il fenomeno è sottostimato.

La polizia postale consiglia dunque di non cedere al ricatto, perché le richieste si farebbero più insistenti, di non vergognarsi, di non cancellare i messaggi scambiati con gli estorsori, non chiudere i profili social su cui ai viene contattati, ma fare gli screen shot di conversazioni e minacce, nonché di segnalare sul portale www.commissariatodips.it per chiedere aiuto, ricordando che chi ha più di 14 anni può sporgere una denuncia, anche in modo autonomo. Analoghi consigli anche per i genitori, evitando di giudicare irresponsabile il comportamento dei ragazzi.