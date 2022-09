Campagna elettorale, Maurizio Lupi a Udine: “Siamo il pilastro moderato del centrodestra”

UDINE – Sono state presentate a Udine, al Caffè Contarena, le liste di “Noi Moderati” per le elezioni politiche del 25 settembre, alla presenza del leader nazionale Maurizio Lupi, intervenuto insieme a Renzo Tondo, ad Angelo Compagnon, a Giulia Manzan, a Mirko Bortolin e agli altri candidati per il Friuli Venezia Giulia. «Ci attende un impegno significativo, ma siamo ottimisti – ha chiarito Tondo -. Abbiamo seminato molto in questi anni, e siamo convinti che il 25 settembre otterremo un buon risultato in regione, ma non solo. In queste settimane dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere il nostro simbolo e combattere l’astensionismo».

Manzan, ha posto l’accento sulla necessità di ridare credibilità e fiducia alla politica: «Stiamo lavorando per ricostruire un legame con i cittadini, e per riuscirci va rimessa la persona al centro dell’agire politico. Puntiamo molto sulla rigenerazione, che può essere urbana, rendendo le città più accessibili, come sta avvenendo a Udine, ma anche energetica e soprattutto umana».

A chiudere la serie di interventi è stato Lupi: «”Noi Moderati” esiste perché in questa fase storica c’è bisogno di mettere serietà e competenza alla guida di questo Paese, per costruire e non per distruggere. Abbiamo lanciato una sfida per essere il pilastro moderato del centrodestra, perché senza di noi la proposta della coalizione è meno ricca. Questo è il momento di unire e non di dividere – ha concluso Lupi – con il “noi” che deve diventare il protagonista della politica».

I candidati per la Camera:

1. Maurizio Lupi

2. Giulia Manzan

3. Gianni Sartor

4. Clelia Cao

Senato:

1. Enzo Bortolotti

2. Laura Baseggio

3. Mirko Bortolin