Laboratorio di liuteria al Conservatorio Tomadini di Udine: è il secondo in Italia

UDINE – Il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine amplia la propria offerta formativa e inaugura un laboratorio di liuteria. È questa una delle novità più interessanti annunciate oggi, 3 settembre, nel corso dell’Open Day organizzato dal Conservatorio friulano. In programma, visite e incontri con i docenti per far conoscere ai giovani e alle famiglie i percorsi di studio offerti e gli spazi a disposizione degli allievi

Docente del Laboratorio sarà il Maestro Simeone Morassi, figura di spicco della liuteria internazionale. Educato alla lavorazione artistica del legno nel laboratorio del padre Gio Batta – capostipite di una dinastia che ha dato e dà voce a strumenti tra i più prestigiosi al mondo – il Maestro Morassi ha vinto diversi concorsi internazionali e ottenuto premi prestigiosi per la sua attività in Italia e all’estero.

Una sua masterclass è in programma già per il 9 e 10 settembre e in novembre partirà ufficialmente il corso con il calendario accademico, con un articolato programma che prevederà ore teoriche sulla storia e costruzione degli strumenti e ore di laboratorio dove gli allievi impareranno la costruzione degli strumenti ad arco (violini, viole, violoncelli, contrabbassi) e il restauro degli strumenti ad arco antichi. Il Tomadini diventa così a tutti gli effetti il solo Conservatorio in Italia, accanto al Santa Cecilia di Roma, ad offrire la possibilità ai propri studenti di apprendere e sperimentare una tecnica antica e ricca di fascino. La liuteria, a partire dagli strumenti di Stradivari, è infatti da sempre considerata una delle eccellenze italiane nel mondo e gli strumenti ad arco di fattura italiana sono molto apprezzati e richiesti.

“In Friuli Venezia Giulia e nelle zone confinanti transfrontaliere non esistono attualmente scuole di liuteria ed inoltre proprio nella foresta di Tarvisio cresce l’abete Picea excelsa fissilis, il cosiddetto “abete di risonanza”, specie rara e usata dai liutai di tutto il mondo per costruire, negli strumenti di pregio, la parte anteriore della cassa armonica – spiega la professoressa Flavia Brunetto, Direttrice del Conservatorio -. L’obiettivo è di formare studenti in grado di progettare autonomamente il proprio lavoro e maturare una propria identità stilistica ed un proprio metodo professionale. Questo metodo di formazione, pratico e teorico, fa riferimento alla tradizione delle botteghe artigianali del XVII e XVIII secolo, prendendo spunto dall’attività di liuteria presente già nel Settecento nel territorio friulano.” E infatti, una prima bottega di liuteria a Udine viene citata a partire dal 1714: si trovava in borgo Grazzano ed era condotta da Francesco Goffriller (1691-1742), figlio del più noto Mattia e nipote del liutaio tirolese Martin Kaiser. Altri nomi eccellenti di origine friulana che hanno onorato l’arte liutaria sono Francesco Gobetti (1675-1723) e soprattutto Santo Serafino (1699-1776) autore di preziosissimi violini conosciuti in tutto il mondo, e in età più recente Gio Batta Morassi (1934-2018) e Sergio Peresson (1913-1991), autore di un magnifico violino, chiamato “Sergio”, che è stato affidato dal Comune di Udine, che ne è proprietario, al Conservatorio “Jacopo Tomadini”, per essere dato in uso agli studenti particolarmente meritevoli.