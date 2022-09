Riapre la Ludoteca di via del Sale con i suoi 1.400 giochi da tavolo

UDINE – Dopo la pausa estiva, martedì 6 settembre riapre al pubblico la Ludoteca comunale di via del Sale 21, con i consueti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19, giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato dalle 16 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.30. Per accedere alla Ludoteca l’ingresso è libero e gratuito e non è più necessaria la prenotazione.

La Ludoteca con oltre 1.400 giochi da tavolo offre una ricca e diversificata proposta in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori occasionali e di quelli più esperti: dai giochi per famiglie a quelli di logica e strategia, dai giochi di parole a quelli di carte, dai giochi di abilità e destrezza a quelli cooperativi, dai giochi di costruzione e d’ingegno ai giochi tradizionali.

La Ludoteca dispone inoltre di uno spazio dedicato al gioco simbolico e alla motricità per le bambine e i bambini più piccoli. L’area è attrezzata per la prima infanzia con uno spazio per l’allattamento e fasciatoio. Con la riapertura al pubblico riprende anche il servizio di prestito dei giochi, gratuito previa iscrizione al Sistema Bibliotecario del Friuli.

“L’Amministrazione comunale – sottolinea l’assessore all’Istruzione Elisabetta Marioni – è impegnata nella promozione del gioco riconoscendolo come uno tra i più importanti strumenti per promuovere uno stile di vita sano e contrastare la povertà educativa, in particolare nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. La Ludoteca è uno spazio gratuito e accessibile a tutti, dove è possibile trascorrere un tempo libero di qualità in un contesto ricco di stimoli”.