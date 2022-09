Nuove telecamere in borgo stazione: ne saranno posizionate sessanta

UDINE – “Sono iniziati oggi nel quartiere delle Magnolie i lavori di posa della fibra ottica funzionale alla prossima installazione di oltre sessanta nuove telecamere finanziate per 170mila euro dalla Regione e che porterà al raddoppio dell’attuale sistema di videosorveglianza”. Lo ha annunciato l’assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani, giunto sul posto in mattinata per prendere visione delle operazioni.

“Questo tipo di strumentazione – ha spiegato – sta dimostrando in maniera chiara la sua efficacia anche solo per quanto riguarda la prevenzione, considerato l’effetto deterrenza che innesca. Ma questo miglioramento della situazione complessiva non deve spingerci ad abbassare la guardia; quella contro la criminalità è una battaglia che va combattuta ogni giorno con più intensità e con mezzi sempre più efficaci”. “Ringrazio la Regione per questo finanziamento che ci permette di fare un salto di qualità decisivo nell’ambito della sicurezza in uno dei quartieri più belli ma anche più difficili della nostra città e siamo pronti ad ampliare il sistema anche in altri quartieri”, ha concluso Ciani.