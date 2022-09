Lignano Pineta chiude la stagione e saluta due storiche dipendenti

LIGNANO PINETA – Tradizionale cena di fine stagione per tutto il personale della società Lignano Pineta, ospite della famiglia Ardito all’hotel President di Lignano Riviera. Una serata utile a tracciare il bilancio della stagione turistica che volge al termine e per salutare due storiche collaboratrici giunte al pensionamento, Margherita Gonzo e Rosanna Catto, quest’ultima in forze alla società da ben 49 anni. Affiancato dalle sorelle Lucia e Vera, componenti del consiglio d’amministrazione, il presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, ha ripercorso quanto realizzato prima dell’inizio della stagione turistica e durante la stagione, parlando di un’estate di nuovo spensierata, senza mascherine, protocolli sanitari e distanziamenti, ricca di eventi di richiamo, come i concerti di Maneskin, Cremonini e Jovannotti, la Dj Ten e l’atteso e gradito ritorno dello spettacolo pirotecnico L’Incendio del Mare.

«Una stagione dalle presenze importanti – ha commentato il presidente Ardito – che ha ripagato gli sforzi messi in atto in termini di investimenti. Penso ai tanti interventi di rinnovo, ampliamento e anche di manutenzione messi in atto, in spiaggia, sul lungomare e nel retro spiaggia, riqualificando l’offerta turistica di Lignano Pineta, per servizi ed intrattenimento».

Nel lungo elenco il rinnovo del materiale da spiaggia e dei giochi gonfiabili in acqua, gli interventi ai servizi igienici degli stabilimenti balneari, la struttura ombreggiante sulla terrazza del bagno 5 – bandiera svizzera, il nuovo marciapiede dal Kursaal all’incrocio con via Giardini, il nuovo bellissimo mosaico al bagno 6 – bandiera francese, le attività di intrattenimento e sport in spiaggia e ancora il Wi – Fi al PalaPineta e la nuova terrazza con piscina e pool bar dell’hotel President, ricordando anche i tempestivi lavori di ripascimento della spiaggia e di escavo del canale in foce al fiume Tagliamento realizzati dalla Regione, a cui la società Lignano Pineta ha fattivamente collaborato.

Ringraziando tutti i collaboratori il presidente Ardito, ha chiuso il suo intervento dando appuntamento alla prossima stagione, anticipando di avere in serbo tanti progetti e tante novità da offrire ai turisti.