Si fabbricava da solo il ticket del parcheggio: denunciato ventunenne

UDINE – Nel pomeriggio di mercoledì 28 il personale della Polizia giudiziaria del comando di Polizia locale di Udine ha deferito all’autorità giudiziaria un ventunenne residente nell’hinterland udinese per il reato di falsità materiale in quanto esponeva sul parabrezza dell’auto, parcheggiata in piazza Primo Maggio, in area di sosta a pagamento, un ticket prodotto mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

A seguito della perquisizione effettuata sul veicolo in uso al giovane venivano rinvenuti altri tre scontrini analoghi, uno presumibilmente già utilizzato nei giorni precedenti e due predisposti per un presunto utilizzo futuro e al fine di eludere eventuali controlli da parte del personale del Sistema Sosta e Mobilità che gestisce le aree di sosta a pagamento. Gli scontrini venivano posti sotto sequestro mentre il ragazzo veniva sanzionato anche in via amministrativa per aver sostato senza effettuare il pagamento della relativa tariffa.