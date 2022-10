Migrart in Residence inaugura a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – Sabato 8 ottobre, alle 18, nel giardino della biblioteca comunale di Lignano Sabbiadoro inaugura “MigrArt In Residence” nuova mostra organizzata dall’associazione Menti Libere e realizzata grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, altri enti e associazioni del territorio.

La mostra – strutturata in un percorso itinerante fra vari spazi, quelli istituzionali ma anche quelli più informali e dal grande valore simbolico – raccoglierà i lavori prodotti da sei artisti emergenti under 30, selezionati da Menti Libere, che avranno la possibilità di partecipare all’omonima residenza artistica: «La residenza, che si svolgerà proprio nella città balneare dal 3 all’8 ottobre – hanno fatto sapere da Menti Libere –, è la terza in ordine di tempo e desidera invitare a una riflessione sulla realtà dicotomica di Lignano: vivace centro turistico in estate, e località intorpidita in inverno». L’Associazione, attiva da dieci anni nell’ambito della promozione sociale attraverso l’arte partecipativa, vuole proprio realizzare progetti creativi che destagionalizzino la località balneare. «Assieme a ciò – hanno chiuso -, con questa iniziativa intendiamo permettere ai giovani artisti di confrontarsi con chi ha già maturato esperienza, non solo a livello regionale».

Saranno infatti il codroipese Michele Bazzana, il lignanese Ryts Monet e il cormonese Kristian Sturi i tre artisti “tutor”, che guideranno i più giovani, sotto l’occhio attento della curatrice Eva Comuzzi. I tre, volti noti del panorama culturale italiano e non solo, accompagneranno gli under 30 per tutta la settimana di residenza durante la quale saranno invitati a riflettere, e a produrre delle opere, sul singolare contesto in cui si trovano a lavorare, quello di una località balneare, in letargo.

Sempre all’interno della stessa mostra sarà inserito anche il lavoro dell’artista Lucia Pinat che dal 30 settembre al 5 ottobre svolgerà una residenza parallela in Carnia, a Pesariis. Non ci sarà dunque solamente uno sguardo sulla località balneare ma anche quello su una realtà geograficamente lontana come il paese carnico.