Divertimento, personalità, alchimia. Le parole d’ordine per la nuova stagione di eventi al De Room

UDINE – Autunno/inverno 2022-23: il De Room di via Lovaria, nel cuore di Udine, è ripartito con una nuova e frizzante stagione. E lo ha fatto il trenta di settembre con un calibro da novanta, come si suol dire, dell’ambiente del clubbing, quel Paolo Barbato che spesso si prende delle gran belle soddisfazioni in quel di Ibiza!

Le chicche firmate De Room, che profumano l’aria con drink moderni e di altri tempi volti a regalare atmosfere uniche e vibes di gran classe, sono quindi da segnare in agenda il mercoledì ed il venerdì sera. Dalle ore 19.00 infatti, verrà proposto un dj-set diverso per animare gli aperitivi udinesi.

Divertimento, personalità e alchimia, si diceva, le tre parole per descrivere al meglio il nuovo format, accompagnato da una cocktail list sempre aggiornata dove spiccano i migliori gin, selezionati per la clientela da barman professionisti. Il cocktail bar più esclusivo della città, caratterizzato da poltrone Chesterfield, luci soffuse ed atmosfera rarefatta in chiave londinese, ha nel programma futuro anche musica dal vivo, proposta nella consolidata formula jazz+degustazioni delle migliori aziende vitivinicole locali.

E la programmazione eventi, a cura di Lorenzo Don e Alessandro Poma, vede in scaletta nelle prossime settimane le performance di Gian Marco De Michielis, Diego Costelli, Giovanni Mans, Gianfranco Amodio, Gerry Paredes, Michele Poletto. E da novembre ospite fisso Wandervogel con il suo celebrato caleidoscopio disco tropicale.

