Ahmed Msatfi è il miglior escavatorista virtuale del 2022

UDINE – Doppietta per la Costruzioni Cicuttin srl di Latisana alla seconda edizione del concorso “Il migliore escavatorista virtuale 2022, organizzato all’interno del proprio stand “Costruisci il tuo futuro” dal Centro Edile per la Formazione e Sicurezza – Cefs in occasione della 69° Fiera della Casa Moderna a Udine Fiere: i suoi dipendenti Ahmed Msatfi e Gabriele Tilli si sono infatti classificati rispettivamente primo e secondo alla gara, precedendo sul podio Emanuele Carlig, terzo classificato, dell’impresa Cella Costruzioni Srl di Coseano, che lo scorso weekend si era invece classificato secondo alla gara del gruista virtuale dell’anno 2022. Si è trattato di una gara avvincente che ha richiamato nello stand del Cefs una grande folla di curiosi e che ha visto come assoluto protagonista il Simulatore macchine da cantiere Vortex Edge, di cui il Centro Edile si è dotato, primo in Italia.

Sulle molteplici funzioni di questa prodigiosa macchina virtuale – una stazione di lavoro virtuale per imparare a “guidare” attrezzature da cantiere come gru, escavatore, terna e pala meccanica – si sono infatti cimentate diverse imprese edili, con i titolari e dipendenti, per conquistare il titolo di miglior escavatorista.

Sempre sullo stesso Simulatore, la settimana scorsa, come già ricordato, il Cefs aveva invece promosso il concorso “Gruista virtuale dell’anno 2022”, vinto poi da Marco Bertuzzi, titolare di Bertuzzi sas di Mortegliano, con Emanuele Carlig, di Cella Costruzioni srl di Coseano, e Paolo Bortolussi, di Zoff Luciano & C snc di Trivignano Udinese, rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Nei piazzali della Fiera si era poi tenuta anche la selezione regionale di Ediltrophy 2022. Si è trattato di una gara di arte muraria finalizzata alla promozione settoriale del lavorare bene e del lavorare in sicurezza. La Finale nazionale, per le coppie junior (Agatino Leonardo Di Stefano e Ali Saquib, entrambi allievi del Cefs di Udine) e senior (Lucio Lenardon e Jeffrey Lisetto) prime classificate, si svolgerà al SAIE di Bologna sabato 22 ottobre.

A giudicare dall’interesse che queste iniziative hanno suscitato, in particolare tra i giovani, il Cefs – ente bilaterale della provincia Udine, riconosciuto e accreditato dalla Regione FVG, retto da un Consiglio di Amministrazione composto in modo paritetico dai rappresentanti delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e dai rappresentanti delle Federazioni sindacali territoriali delle costruzioni – ha tutti i motivi per essere pienamente soddisfatto di questa sua seconda presenza alla Cassa Moderna.

“Obiettivo centrato – commentano soddisfatti Angela Martina, Claudio Stacul e Loris Zanor, rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore del Cefs Udine -. In Fiera ci tenevamo a presentare l’edilizia del futuro, in particolare, alle nuove leve. È a loro, infatti, che ci siamo rivolti nella speranza che potessero conoscere e, in un prossimo domani, cogliere le opportunità di un comparto all’avanguardia come quello edile, capace di attrarre investimenti e risorse, ma che è alla ricerca di tecnici e maestranze da impiegare per un lavoro sicuro e appagante”.