Iacopo (Pd): “Il mancato coinvolgimento di Tarvisio nei mondiali 2023 è occasione persa”

TARVISIO – “La notizia della sfumata partenza da Tarvisio dei mondiali di sci nordico e di salto in programma a Planica e a Kranjska Gora dal 21 febbraio al 5 marzo 2023, oltre a essere un grande dispiacere, dà anche la misura di quanto serva e manchi una strategia per la montagna basata su azioni concrete e non sulle assurde trovate di qualche consigliere leghista che si è autonominato rappresentante unico della montagna e di tutte le sue attività”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Franco Iacop (Pd), commentando la decisione della Federazione internazionale sci e snowboard (Fis) di non far partire da Tarvisio, come invece annunciato la scorsa estate, le gare di fondo da 30 e da 50 chilometri nei mondiali 2023 di sci nordico e di salto.

“Un grande evento come il mondiale di sci nordico avrebbe garantito ritorni economici e promozionali all’intera regione, ma ci troviamo a dover fare i conti con impreparazione e inadeguatezza, se non addirittura mancanza di strategia. Quello che purtroppo abbiamo, invece, sono le esternazioni del consigliere leghista Stefano Mazzolini che, dopo aver annunciato l’ampliamento dell’illuminazione della nuova pista di sci alpinismo e la chiusura un giorno a settimana degli impianti di risalita per lasciar spazio allo sci alpinismo, ora si vede sfumare l’evento cardine che aveva promosso”.

Iacop conclude con un appello: “È per dare certezze al settore del turismo alberghiero e alle attività della montagna che chiediamo alla Giunta regionale un’audizione, in Commissione consiliare, per illustrare quali saranno le azioni per il risparmio energetico connesse al funzionamento degli impianti e alla programmazione degli eventi inverno 22/23”.