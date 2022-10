Controlli straordinari in borgo stazione: identificate 208 persone

UDINE – I carabinieri del Comando provinciale di Udine, nella giornata di ieri, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio nelle aree più sensibili della provincia e del capoluogo udinese, in particolare nella zona di borgo stazione, con l’articolato impiego di uomini e mezzi. Nel corso dei controlli, eseguiti anche con l’ausilio di aliquote di primo intervento, gli assetti speciali dell’Arma, sono state identificate oltre 208 persone, di cui 200 stranieri, e ispezionati 20 veicoli.

Un 35enne extracomunitario residente in provincia è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente (3.4 grammi di marijuana) ed è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Alle attività che, si sono protratte per tutto l’arco serale, hanno partecipato anche le componenti specialistiche dell’Arma e in particolare i carabinieri del Nastro di Udine hanno controllato 5 esercizi pubblici, rilevando e sanzionando 3 violazioni di carattere amministrativo.

A Udine, una donna 44enne residente in provincia è stata sorpresa alla guida del proprio autoveicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche con un tasso rilevato di oltre 2 g/l. Anche a Tarcento, un 36enne residente in provincia è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico di oltre 2 g/l. In entrambe i casi, i conducenti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, i titoli di guida ritirati e i mezzi sequestrati.