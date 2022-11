Dodici medaglie per l’Asu al Campionato Individuale Silver

Ottimi piazzamenti per la ginnaste dell’artistica femminile dell’Associazione Sportiva Udinese che, nei giorni scorsi, sono state impegnate nel Campionato Regionale Individuale Silver, proprio alla sede di Asu. Con sette ori, due argenti e tre bronzi, i tecnici Elena Zaldívar Sáez, Anna De Filippis e Davide Vigna si sono detti «contenti dei risultati raggiunti. Le ragazze hanno saputo gestire al meglio il rientro in gara. Ci sono state alcune imperfezioni ma, lavorando con costanza e determinazione, siamo certi possano arrivare ai prossimi appuntamenti – in primis la Finale Nazionale Rimini Winter – pronte e motivate».

Passando alle classifiche. Per la categoria LA3 (Allieve 1) Agnese Lanzara si è classificata 1^, Giulia Giacomini 3^, Agata Moreale 4^. Per la categoria LB (Allieve 2) Emma Candieracci 1^ e Sofia Capula 2^. Mentre per le LB (Allieve 2) Sara Da Ros 1^, Benedetta Strizzolo 2^, Beatrice Travaglini 4^. Per le Allieve 4 LB, Matilde Pascolini 1^, Amelia Ceschiutti 1^. Bene anche le LB Junior 1: Anita Urso 4^, Ginevra Piani 5^, Grazia Pizzinato 6^. Nella categoria LC Alessia Scarfagna 1^, Chiara Sattolo 3^ (Senior 1); Clarissa Secondi 3^ (Junior 2). Infine nella categoria LE Emma Lentini 1^ (Junior 1).