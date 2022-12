Il comandante generale della Guardia di Finanza, Zafarana, a Udine

UDINE – Il comandante Generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, ha fatto visita, nella giornata di ieri, al Comando provinciale di Udine. La massima autorità del Corpo, accompagnata dal comandante interregionale dell’Italia Nord Orientale generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez e dal comandante Regionale Friuli Venezia Giulia generale divisione Giovanni Avitabile, è stata accolta dal colonnello Enrico Spanò, comandante provinciale di Udine.

Dopo gli onori militari, il comandante generale ha salutato una rappresentanza di personale in servizio presso i reparti della provincia friulana, unitamente ad alcuni membri dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. In tale occasione, ha manifestato profonda gratitudine per la dedizione profusa dalle Fiamme Gialle cittadine nelle loro quotidiane attività.

Nel corso dell’evento, l’alto ufficiale si è intrattenuto con le pattuglie impegnate in alcune recenti indagini e operazioni di servizio che hanno visto i finanzieri della provincia di Udine raggiungere significativi risultati, su un territorio di primario rilievo regionale. A seguire, il comandante provinciale ha illustrato gli aspetti operativi, logistici e inerenti alla gestione del personale, descrivendo le principali attività dai reparti dipendenti. Zafarana ha, infine, incontrato il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, il procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia, e i vertici provinciali delle forze dell’ordine, con i quali ha avuto un confronto sulle tematiche operative e le questioni di maggior rilievo nel contesto provinciale.