Dramma sulla Napoleonica: morti due motociclisti

TALMASSONS – Due motociclisti, Marina Marzi, classe 1984 e Tommaso Pitacco, 50 enne, entrambi nati e residenti a Trieste, hanno per la vita in seguito di un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di domenica di lungo la Napoleonica, all’incrocio con via Pozzecco, nel comune di Talmassons. Viaggiavano in sella alla loro motocicletta che si è scontrata con una vettura, per cause in corso di accertamento.

Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Sores e gli infermieri hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso.

Allertate anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco (sul posto dei Vigili del Fuoco volontari di Codroipo). Sono state tentate a lungo tutte le procedure di rianimazione, ma alla fine il personale sanitario ha dovuto arrendersi.