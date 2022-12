Ultimo annuncia Lignano come data zero del suo nuovo tour

LIGNANO SABBIADORO – Dopo lo straordinario trionfo del tour Stadi 2022, che ha visto Ultimo esibirsi nei più iconici stadi d’Italia e stabilire un record davvero senza precedenti con 600.000 biglietti venduti (15 date, di cui 11 sold out), la prossima estate il cantautore romano rinnova l’appuntamento con il suo amato pubblico aggiungendo due date al tour Stadi 2023. “La Favola Continua…”

“E dopo 4 anni dalla mia prima volta a Lignano, ci rivediamo sabato 1 luglio, sbrigate!” Così Ultimo oggi annuncia la “Data Zero”, del suo tour negli Stadi, che si terrà sabato 1 luglio 2023 in Friuli Venezia Giulia allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. E sempre oggi, a grande richiesta, viene annunciata anche la terza data allo Stadio Olimpico di Roma (10 luglio 2023).

Il concerto in programma a Lignano Sabbiadoro – organizzato da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro, la Regione Friuli Venezia Giulia e Lignano Sabbiadoro Gestioni – sarà l’unica occasione per tutti i fan del Triveneto: i biglietti per l’atteso appuntamento saranno in vendita a partire dalle ore 11 di mercoledì 14 dicembre online su Ticketone.it (da lunedì 19 dicembre alle ore 11 anche nei punti vendita autorizzati Ticketone).

Oggi Ultimo, vincitore a Sanremo tra i Giovani nel 2018 e secondo classificato tra i Big nel 2019, è uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano. Basti pensare a pochi numeri: ha avuto per tanto tempo tre album su tre nella top ten italiana, ha effettuato un tour sold out nei Palasport ed è già stato protagonista di un tour negli stadi, con data finale al Circo Massimo, che ha battuto tutti i recordi di precocità nella storia della musica italiana.

Nel 2023, oltre al ritorno coi live, farà il suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo ed è reduce dal successo discografico di “Vieni nel mio cuore” – inno del tour Ultimo Stadi 2022, certificato disco di platino – e da “Ti va di stare bene”, secondo singolo del suo nuovo progetto discografico.