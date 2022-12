Il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia vola con ITA Airways

FVG – “Io Sono Friuli Venezia Giulia vola con ITA, così si può coniare questa un’iniziativa che veicolerà l’immagine e i prodotti della regione a livello internazionale e che si affida alla potenza di un chiaro ed efficace messaggio che da oggi diventa la speciale livrea di un aereo di linea di ITA Airways”. Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della presentazione dell’Airbus A320 di ITA Airways “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, che per i prossimi 18 mesi volerà nei cieli d’Italia e d’Europa. All’evento, tra gli altri, ha partecipato anche l’amministratore delegato di ITA Airways, Fabio Maria Lazzerini.

Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta, questo di oggi è l’ennesimo obiettivo conseguito dal progetto messo in atto dall’inizio della legislatura, ovvero quello di uniformare la promozione della regione sotto un unico marchio, senza frammentazioni che alla fine risultavano poco producenti, oltre che dispersive dal punto di vista della spesa.

“Abbiamo voluto fare sistema e ci siamo riusciti, strutturando – ha sottolineato il governatore – una sinergia tra tutti gli attori coinvolti: nella fattispecie tra l’Amministrazione regionale, PromoturismoFvg e Trieste Airport. Una politica, che, come dimostrano i numeri relativi ai flussi turistici in regione, sta dando ottimi risultati e che ha portato il Friuli Venezia Giulia a essere una delle regioni uscite meglio negli indicatori economici dall’emergenza pandemica”.

Come ha rimarcato Fedriga, questa collaborazione con ITA comprende anche l’applicazione di un QR code sia all’esterno delle porte di ingresso dell’aereo sia a bordo (sulla parte posteriore dei sedili e a partire da gennaio 2023), riprendendo il claim legato al viaggio e rimandando al sito “www.turismofvg.it/it/vola-in- friuli-venezia-giulia“, in cui si trova una panoramica illustrativa di esperienze, proposte di itinerari, cultura, outdoor ed enogastronomia, con una sezione interamente dedicata alla pianificazione di un tour alla scoperta del Friuli Venezia Giulia.

“Il messaggio ‘Io Sono Fvg’ – ha concluso il governatore – risponde a una strategia di medio periodo, all’interno della quale possiamo già essere orgogliosi di veder crescere costantemente, anno dopo anno, i numeri non solo dei turisti, ma anche della vendita dei nostri prodotti enogastronomici e, elemento tutt’altro che trascurabile, di tutto il merchandising correlato”.