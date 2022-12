Conferenza stampa di fine anno, Fontanini: «Debito in diminuzione e tasse invariate»

UDINE – A palazzo D’Aronco si è tenuta la conferenza stampa di fine anno. Il sindaco Pietro Fontanini e gli assessori comunali hanno tracciato il bilancio di questo 2022. “Un anno complesso che chiudiamo con soddisfazione e risultati importanti” ha dichiarato il primo cittadino, rimarcando come il debito del comune sia sensibilmente diminuito senza aver aumentato le tasse. La somma dei finanziamenti ricevuti dal Governo supera i 60 milioni di euro. L’ultimo risale a due giorni fa quando il Ministero ha assegnato al comune di Udine 10 milioni per la ristrutturazione del mercato ortofrutticolo. “Questo significa che la nostra città non è isolata o emarginata, bensì si è vista riconoscere quello che ha richiesto – prosegue Fontanini – e nel 2023 dovremo fare le gare, assegnare i lavori e partire con i cantieri”.

Il sindaco ha ricordato come nello scorso febbraio, Udine sia stata fra le prime città in Italia a organizzarsi per ospitare uomini e donne in fuga dalla guerra in Ucraina. In seguito, Fontanini si è soffermato sui provvedimenti più significativi del 2022 a cominciare dalla cultura con l’organizzazione della prima grande mostra “La forma dell’infinito” che ha registrato più di 55.000 visitatori. Nel 2023 si replicherà con “Insieme”, mostra curata sempre da don Alessio Geretti. Di notevole importanza la riqualificazione della ex Dormisch e l’acquisto dell’ex cinema Odeon oltre al tema della sicurezza che ha visto l’installazione di più di 60 nuove telecamere. Per quanto riguarda la viabilità, moltissimi gli interventi effettuati, il più rilevante riguarda le rotatorie in viale Venezia senza tralasciare le numerose piste ciclabili. Grande attenzione anche per l’ambiente con la realizzazione del secondo bosco urbano cittadino e la concessione della costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico nella ex discarica di San Gottardo. Infine il sindaco ha ricordato, in tema di sport, la recente presentazione del progetto del nuovo Palasport Carnera.

“In conclusione, possiamo dirci soddisfatti e guardiamo con ottimismo al 2023 quando ci saranno le elezioni comunali – conclude Fontanini -. Siamo pronti a confrontarci con i nostri avversari politici e a chiedere ai cittadini di rinnovarci la fiducia dopo cinque anni di amministrazione in cui abbiamo raddrizzato le sorti di questo comune “.