Il mercato ortofrutticolo cambia volto: al via investimenti per 22 milioni dei euro

UDINE – E’ stato presentato il progetto relativo all’allargamento delle celle frigorifere del mercato ortofrutticolo di Udine e il progetto grazie al quale il Comune di Udine si è posizionato al nono posto della graduatoria nazionale relativa all’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso, nell’ambito del Pnrr, finanziato dall’Unione europea e che prevede, per il Comune di Udine, uno stanziamento di dieci milioni di euro.

Presenti all’incontro, il sindaco Pietro Fontanini, l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, l’assessore alle aziende e società partecipate del Comune di Udine Francesca Laudicina e il presidente di Udine Mercati Alberto Sbuelz. Sono intervenuti anche i rappresentanti delle categorie economiche e i portatori d’interesse.

Fontanini ha ribadito la sua soddisfazione “per questo finanziamento da dieci milioni del Pnrr che rappresenta non solo una promozione a pieni voti della gestione di Udine Mercati ma anche, sommandosi ai dodici milioni stanziati dalla Regione, sei per l’ampliamento delle celle frigorifere e sei destinati alla ristrutturazione dell’ala est, un’occasione unica grazie alla quale il nostro polo agroalimentare potrà finalmente diventare il punto di riferimento del territorio che merita di essere. Un grazie va quindi al Presidente Sbuelz per l’impegno e le capacità dimostrati e all’assessore Bini e al presidente Fedriga per avere creduto nelle potenzialità di questa nostra importante realtà”.

“Il piano di ampliamento presentato oggi – ha precisato l’assessore Bini – è un passo importante per l’economia agroalimentare regionale: il ruolo strategico del Mercato di Udine, non solo regionale ma anche a livello nazionale ed europeo, è certificato dal finanziamento ottenuto attraverso il Pnrr. La Regione ha creduto in questo progetto, stanziando 12 milioni di euro per la realizzazione delle nuove opere che renderanno il Mercato un protagonista trainante dell’economia locale, con un’attenzione alla sostenibilità. Un progetto che non potrebbe realizzarsi senza una proficua alleanza tra tutti gli attori coinvolti, in primis il Comune e Udine Mercati, a favore dei consumatori finali e dei produttori locali”.

“Oggi – sono le parole del presidente Sbuelz – grazie alla visione condivisa con il Sindaco Fontanini e tutta l’Amministrazione comunale, è stato compiuto il primo passo di un lungo cammino che porterà ad un nuovo mercato, o meglio ad un nuovo modo di garantire un servizio pubblico essenziale come quello mercatale. Un investimento iniziale di 22 milioni, coperti dai 12 milioni della Regione e dai 10 del PNRR: quest’ultima è un’occasione unica e difficilmente ripetibile nei prossimi anni che, con un grande lavoro di squadra e relazioni con tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, abbiamo saputo cogliere con ricadute positive in termini di occupazione, attività economiche e nuovi mercati”. A occuparsi del progetto relativo al Pnrr, effettuato dai tecnici della STI engineering S.r.l.