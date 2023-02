Estate in città, in arrivo Drusilla Foer e Madame

UDINE – Doppio nuovo annuncio nell’estate musicale della città di Udine e del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 6 luglio a salire sul palco del Castello sarà la cantante, attrice, autrice, artista considerata un’autentica icona di stile, Drusilla Foer, che porterà in scena in versione aggiornata il suo recital “Eleganzissima”, ormai un format di culto in continua trasformazione. Pop e rap saranno invece protagonisti il 28 luglio, quando in Castello arriverà la cantautrice e rapper italiana Madame, artista capace di conquistare pubblico e critica con il suo primo album omonimo “Madame”, certificato tre volte platino, di vincere il premio Lunezia e la Targa Tenco come miglior opera prima, pronta ora a partecipare per la seconda volta al Festival di Sanremo. Il Summer Tour di Drusilla Foer e il Live 2023 di Madame sono entrambi eventi in esclusiva regionale, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inseriti nel calendario di UdinEstate. I biglietti per lo spettacolo di Drusilla Foer sono in vendita sul circuito Ticketone, quelli per il live di Madame lo saranno invece da venerdì 3 febbraio, sul medesimo circuito. Tutte le info su www.azalea.it.

Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, “Eleganzissima” è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. In scena con Madame Foer, autrice e interprete, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.

Dopo aver entusiasmato pubblico e critica nel primo tour nei club, a cui è seguito quello dell’estate 2022, Madame torna live nell’estate 2023 con nuovi esclusivi concerti. Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, vicentina classe 2002, è una cantautrice e rapper italiana. Ha ottenuto notorietà nel 2018 grazie al brano “Sciccherie” e ha poi partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021 con “Voce”, brano con cui ha vinto il “Premio Lunezia per Sanremo” per la qualità musical-letteraria. Degno di nota è stato il suo esordio discografico con l’album “Madame” (2021), certificato Triplo Disco di Platino e Targa Tenco come miglior opera prima, che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro), il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino), “Il mio amico” feat. Fabri Fibra (disco di Platino) e “Bugie” feat. Rkomi & Carl Brave (oro). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il disco d’oro per i singoli “17” e “L’Eccezione”. Madame sarà in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Il Bene nel Male”.