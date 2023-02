Patto per l’Autonomia, presentate le liste a sostegno di Massimo Moretuzzo

UDINE – Partendo da Trieste, per proseguire a Gorizia, Venzone e Pordenone e terminare a Udine, la lista Patto per l’Autonomia si è ufficialmente presentata in tutta la regione a fianco del candidato alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo. Sono 43 i candidati, una compagine variegata che vede impegnati giovani studenti, professionisti nei più svariati settori, medici e docenti. Volti nuovi e volti già noti della politica locale e regionale, ma tutti animati dallo stesso spirito: dare una svolta al Friuli Venezia Giulia. Profili di alto spessore che sono ufficialmente scesi in campo,ciascuno con il proprio bagaglio di esperienza e competenze, ma anche con una ventata di aria nuova che vede in lista studenti universitari e giovani che puntano a rendere migliore la Regione. Una compagine, inoltre, che vede una maggioranza di quote rosa, con tante donne pronte a mettersi in gioco.

Un unico cammino, da Trieste a Udine, passando per Gorizia, Venzone e Pordenone, per unire simbolicamente i territori della regione. Lo ha percorso oggi il candidato alla Presidenza della Regione Massimo Moretuzzo per presentare la lista delle candidate e dei candidati del Patto per l’Autonomia, 43 in tutto di cui 23 donne. “Una compagine ampia che raccoglie le migliori energie del Friuli-Venezia Giulia: professionisti nei più svariati settori, studenti e docenti, amministratori locali e regionali – spiega Moretuzzo – Al centro della nostra agenda politica ci sono la sanità pubblica, che deve dare risposte alle esigenze delle cittadine e dei cittadini e affrontare sfide gigantesche nella consapevolezza che dobbiamo cambiare direzione rispetto all’amministrazione Fedriga; il rapporto tra lavoro e ambiente, sperimentando processi sociali ed economici capaci di costruire paradigmi diversi, più inclusivi e sostenibili; la transizione energetica ed ecologica”.

Per la circoscrizione di Udine:

Elisabetta Basso, 53 anni di Cividale, avvocato

Riccardo Bini, 52 anni di Rivignano Teor, insegnante

Gianluca Casali, 48 anni di Moruzzo, operatore specializzato

Lorenzo Croattini, 65 anni di Udine, pensionato

Paolo Dean, 59 anni di Fiumicello Villa Vicentina, quadro direttivo bancario

Gianluca Galasso, 38 anni di Latisana, consigliere comunale

Stefania Garlatti-Costa, 59 anni di Udine, traduttrice

Simona Liguori, 55 anni di Udine, medico oncologo

Corinna Mestroni, 45 anni di Rive D’Arcano, dipendente regionale

Roberto Muradore, 68 anni di Udine, pensionato

Roberta Nunin, 57 anni di Udine, docente universitaria e candidata anche nella circoscrizione di Trieste,

Samuele Pantanali, 22 anni di Muzzana del Turgnano, studente universitario

Elena Tammaro, 44 anni di Udine, imprenditrice

Tiziana Tellini, 60 anni di San Vito al Torre, infermiera

Walter Tomada, 50 anni di Tarcento, docente e giornalista

Per la circoscrizione di Trieste:

Ofelia Altomare, 60 anni di Trieste, infermiera in pensione

Leo Brattoli, 56 anni, di Trieste, operatore all’Area Science Park di Trieste

Dario Gasparo, 60 anni di Trieste, commissario per l’Area Marina di Miramare

Giulia Massolino, 35 anni di Trieste, comunicatrice scientifica all’Ogs

Federico Monti, 54 anni di Trieste, Rspp per cantiere di produzione di yacht

Michela Novel, 54 anni di Trieste, responsabile di biblioteca

Katja Superina, 54 anni di Trieste, operatrice allo Ial Fvg

Franca Vilevich, 59 anni di Trieste, titolare di un caffè libreria

Per la circoscrizione di Gorizia:

Enrico Bullian, 39 anni di San Canzian D’Isonzo, sindaco di Turriaco

Marco Fragiacomo, 63 anni di Staranzano, dirigente scolastico

Maria Masau Dan, 71 anni di Gradisca D’Isonzo, pensionata

Eleonora Sartori, 41 anni di Gorizia, collaboratrice amministrativa

Eros Simoni, 21 anni, di Cormons studente universitario

Per la circoscrizione della Carnia:

Denis Baron, 44 anni di Colloredo di Monte Albano, operatore sociale

Stefano Santi, 62 anni di Buja, agronomo, candidato anche nella circoscrizione di Udine

Aura Zanier, 27 anni di Socchieve, operatrice culturale

Per la circoscrizione di Pordenone:

Matteo Astolfi, 26 anni di Sacile, dirigente agli enti locali

Carmen Avoledo, 30 anni di Fiume Veneto, docente di inglese

Giampaolo Bidoli, 56 anni di Tramonti di Sotto, consigliere regionale, candidato anche nella circoscrizione di Udine

Cristina Bomben, 57 anni di Porcia, impiegata amministrativa

Lucia Campione, 45 anni di Roveredo in Piano, psicoterapeuta

Tiziano Centis, 62 anni di San Vito al Tagliamento, imprenditore

Cesare Genuzio, 75 anni di Pordenone, fotografo industriale

Paolo Cimarosti, 70 anni di Budoia, medico in pensione

Diana Curci, 35 anni di San Giorgio della Richinvelda, libera professionista

Yasmin Migliorini, 30 anni di Fontanafredda, collaboratrice amministrativa

Marco Putto, 45 anni di Azzano Decimo, ingegnere

Manuela Urso, 42 anni di Sacile, responsabile di un Caf