Tondo (Ar) da Trieste lancia la sfida del dissalatore 

TRIESTE – «I punti cardine del nostro programma sono parte integrante del nostro simbolo: autonomia e responsabilità». Così Renzo Tondo ha introdotto i candidati per le elezioni Regionali del 2 e 3 aprile di Autonomia Responsabile per la circoscrizione di Trieste, in appoggio al candidato presidente Massimiliano Fedriga. Al suo fianco, al tavolo dei relatori, i giovani Mirko Martini e Giovanni Marchesich, e il più esperto Bruno Marini. «La squadra di Ar è valida e motivata – ha spiegato Tondo -. Per questo vogliamo essere ambiziosi, e riuscire a far eleggere due consiglieri regionali. Per riuscirci abbiamo messo insieme il più giovane tra i candidati in Fvg, Marchesich, una delle nuove leve della politica Martini, già consigliere comunale proprio a Trieste, e l’esperienza di Marini. Il nostro intento è quello di spostare al centro una coalizione che guarda a destra. Cose da fare ce ne sono molte, ma ne cito due: ripensare alla sanità, profondamente mutata dopo la pandemia da Covid, e porre rimedio all’emergenza acqua. Per quest’ultimo punto – ha ribadito l’ex presidente – proporremo di realizzare un dissalatore sfruttando i fondi europei».

Un progetto che Martini integra con altri due punti: «Pensiamo alla creazione di barriere sommerse nei nostri fondaliper incrementare fauna e flora e quindi dare vita a un processo naturale di purificazione dell’aria, che può diventare sostenibile puntando sul turismo subacqueo. Il secondo progetto – prosegue Martini – è quello di reintrodurre la “giunta giovani”, per dare la possibilità alle nuove generazioni di essere parte attiva nella politica regionale».

Restando in tema giovani, ecco il pensiero di Marchesich: «A diciotto anni è giusto che ci si metta la faccia per cambiare le cose e per farsi ascoltare dalla politica. Mi impegnerò a portare a palazzo le istanze delle nuove generazioni», ha detto.

Spazio poi alla presentazione degli altri candidati di Ar a Trieste: Alessandra Pernic, Maria Cristina Murolo, Chiara Vegliach, Roberto Rosca, Edoardo Iurincich e Giorgio Barbariol.