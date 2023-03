Gare di matematica tra scuole: vince l’Isis Magrini-Marchetti di Gemona

UDINE – A Udine, nella sede di piazzale Kolbe dell’Ateneo friulano, premiato l’Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, classificatosi primo in una gara a squadre di matematica che ha coinvolto una trentina di scuole superiori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Circa 250 ragazzi e ragazze hanno raggiunto venerdì scorso (3 marzo) l’Aula Magna per la competizione, organizzata dall’associazione Mathesis Udine e che è valsa ai primi otto gruppi classificati l’accesso alle gare nazionali delle Olimpiadi della Matematica che si svolgeranno a inizio maggio a Cesenatico.

I team erano composti, ciascuno, da sette studenti/studentesse per scuola (presenti anche due riserve per gruppo). Hanno partecipato 19 istituti e licei del Friuli Venezia Giulia (ex province di Udine, Pordenone e Gorizia) e 9 veneti (delle province di Vicenza, Belluno, Treviso e del comune di Venezia). I gruppi si sono dati battaglia risolvendo, nell’arco di due ore, una ventina di quesiti di logica, algebra, geometria. A conquistare il primo posto della classifica udinese è stato dunque l’Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, seguito dal Liceo Copernico di Udine e dal Liceo Grigoletti di Pordenone.

Tutte e tre le squadre, oltre ad aggiudicarsi l’accesso alle gare nazionali di Cesenatico, sono state premiate al termine dell’evento. A Stefano Urbinati, docente del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Ateneo friulano, il compito di consegnare il riconoscimento alla prima classificata.