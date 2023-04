La proposta di Fontanini: «Mercato coperto in piazza XX Settembre»

UDINE – «Se verrò rieletto, piazza XX Settembre avrà il suo mercato coperto, come già succede in altre città italiane e capitali europee. Mi confronterò con gli operatori e la Soprintendenza, affinché questa piazza storica possa essere valorizzata e diventare un punto di attrazione per cittadini e turisti. Non sarà solo uno spazio di vendita dei prodotti alimentari del Friuli, ma anche un luogo di aggregazione aperto tutti i giorni, dove potersi sedere ai tavoli e degustare piatti preparati sul posto». Questa la proposta del sindaco uscente Pietro Fontanini, in corsa per tornare a palazzo D’Aronco con il supporto della coalizione di centrodestra.

A sviluppare l’idea del mercato coperto dal punto di vista progettuale è stata l’architetto Paola Marpillero. Prendendo spunto da ciò che già esiste in molte città europee, si vuole realizzare una copertura in ferro e vetro per piazza XX settembre all’interno della quale sarà possibile ricavare 16-17 postazioni per la vendita dei prodotti e un’area centrale comune dove poter consumare anche dei piatti pronti. La struttura di circa 1.700 metri quadrati sarà dotata di impianti di illuminazione, di pompa di calore (caldo e freddo) e di servizi igienici per il personale e per gli utenti.