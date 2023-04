L’affluenza in lieve calo: in Fvg ha votato il 45% dei cittadini contro il 49% del 2018

FVG – L’affluenza definitiva per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è la seguente: Friuli Venezia Giulia 502.203 votanti su 1.109.395 iscritti: 45,26%. Nella circoscrizione Trieste 85782 votanti su 211.162 iscritti: 40,62%. Nella circoscrizione di Gorizia 53.664 votanti su 117.975 iscritti: 45, 48%. In quella di Udine 200.381 votanti su 410.423 iscritti: 48,82%. Nella Circoscrizione di Tolmezzo 34780 votanti su 80.827 iscritti: 43,03%, nella Circoscrizione di Pordenone 127.596 votanti su 289.008 iscritti 44,14%.

Per quanto riguarda l’affluenza definitiva per l’elezione dei sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di Udine e Sacile è la seguente:

– Udine – 43.499 votanti su 80.650 iscritti: 53,93%

– Sacile – 9.084 votanti su 17.684 iscritti: 51,36%

Affluenza definitiva anche per l’elezione dei sindaci e dei Consigli comunali delle amministrazioni con meno di 15mila abitanti:

– Brugnera – 4296 votanti su 8176 iscritti: 52,54%

– Cavasso Nuovo – 783 votanti su 1696 iscritti: 46,16%

– Faedis – 1651 votanti su 3090 iscritti: 53,43 per cento

– Fiume Veneto – 5907 votanti su 10759 iscritti: 54,9%

– Fiumicello Villa Vicentina – 3433 votanti su 5590 iscritti: 61,41%

– Fogliano Redipuglia – 1451 votanti su 2655 iscritti: 54,65%

– Forgaria nel Friuli – 1019 votanti su 2322 iscritti: 43,88%

– Gemona del Friuli – 5642 votanti su 11810 iscritti: 47,77%

– Lauco – 477 votanti su 752 iscritti: 63,43%

– Martignacco – 3462 votanti su 6268 iscritti: 55,23%

– Polcenigo – 1623 votanti su 3931 iscritti: 41,28 per cento

– San Daniele del Friuli – 4068 votanti su 7798 iscritti: 52,16%

– San Giorgio della Richinvelda – 2222 votanti su 4653 iscritti: 47,75%

– Sauris – 214 votanti su 521 iscritti: 41,07%

– Sequals – 1179 votanti su 2466 iscritti: 47,81%

– Spilimbergo – 5617 votanti su 10877 iscritti: 51,64%

– Talmassons – 2247 votanti su 3976 iscritti: 56,51%

– Tavagnacco – 7376 votanti su 12667 iscritti: 58,23%

– Treppo Ligosullo – 477 votanti su 841 iscritti: 56,71%

– Valvasone Arzene – 2126 votanti su 4131 iscritti: 51,46%

– Vito d’Asio – 455 votanti su 1430 iscritti: 31,81%

– Zoppola – 3958 votanti su 8191 iscritti: 48,32%