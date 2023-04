Regionali in Fvg: exit poll e proiezioni danno nettamente avanti Fedriga

FVG – Sulla base all’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi nella forchetta 61-65%. Il candidato di centrosinistra e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

Gli elettori chiamati alle urne in sono stati oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. In particolare, in 24 comuni, tra cui Udine, si vota anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Lo scrutinio delle amministrative comincerà al termine dello spoglio delle schede regionali.

E’ stata diffusa anche la prima proiezione: Fedriga al 64,2%; Moretuzzo 28,2; Tripoli 4,9; Maran 2,7. A sorpresa, quando sono state scrutinate 52 sezioni su 1360, la candidata no vax-no Green pass Giorgia Tripoli con il 5,11% doppia il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran con il 2,55%.