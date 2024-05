Il Partito Democratico di Trieste esprime soddisfazione per l’incremento delle richieste di iscrizione ai centri estivi e ai ricrestate, interpretandolo come un segnale di riconoscimento della qualità dei servizi offerti dal servizio educativo comunale. Tuttavia, emerge una netta critica verso l’amministrazione comunale per il mancato recepimento delle proposte avanzate.

Proposte demoralizzate: un’occasione mancata per migliorare il servizio

Il consigliere comunale dem Luca Salvati ha evidenziato con amarezza il persistere dell’inerzia dell’amministrazione nel recepire le proposte del partito. Negli ultimi tre anni, nonostante le sollecitazioni e le raccolte di firme dei cittadini, le proposte di avviare convenzioni con il privato sono rimaste inascoltate. Una sperimentazione durante la pandemia ha dimostrato l’efficacia di tale approccio, ricevendo apprezzamenti dall’utenza.

Incremento delle domande: risposte insufficienti dall’amministrazione

Nonostante un aumento significativo delle domande di iscrizione, l’amministrazione comunale ha provveduto ad un aumento delle risorse di appena 75 mila euro. Questo, nonostante l’esistenza di un avanzo libero di bilancio considerevole, pari a 8.300.000 euro. L’insufficienza di questa risposta finanziaria rischia di compromettere l’efficacia e la qualità dei servizi offerti, nonché di deludere le aspettative delle famiglie.

Emendamento per un’immediata correzione di rotta

Di fronte a questa disparità tra la crescente domanda e le risorse allocate, il consigliere Salvati annuncia l’intenzione del Partito Democratico di presentare un emendamento durante la discussione del bilancio. L’obiettivo è chiaro: destinare maggiori risorse ai centri estivi e ai ricrestate, in modo da soddisfare adeguatamente le esigenze delle famiglie e garantire la continuità di un servizio educativo di qualità.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook