Elezioni comunali 2023: tutti i sindaci eletti in provincia di Udine

FVG – Questo l’elenco dei sindaci eletti nei Comuni della provincia di Udine: Stefano Adami appoggiato dalla lista Crescita Comune è stato eletto sindaco di Lauco con 244 voti pari al 52,93 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Kascy Cimenti, sostenuto dalla lista Uniti per la nostra gente con 217 voti, pari al 47,07 per cento. Pierluigi Molinaro, appoggiato dalla lista Per il bene comune, è stato eletto sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli con 932 voti validi. Come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l’elezione è stato calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Alessandro Colle, appoggiato dalla lista Realizzhare, è stato eletto sindaco del Comune di Sauris con 200 voti validi. Come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l’elezione è stato calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Marco Plazzotta, appoggiato dalla lista Un pais trei Tors, è stato eletto sindaco del Comune di Treppo Ligosullo con 259 voti, pari al 55,7 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Mauro Moro (Uniti per Treppo Ligosullo), con il 44,3 per cento dei voti (206). Fabrizio Pitton, appoggiato dalle liste Punto di incontro, Forza Talmassons e Per Talmassons, è stato confermato sindaco del Comune di Talmassons con 1.757 voti, pari al 82,96 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Beppino Turco (Lista civica Presente per Talmassons), con il 17,04 per cento dei voti (361).

Pietro Valent, appoggiato dalle liste Viviamo San Daniele, Valent sindaco e Lega, è stato confermato sindaco del Comune di San Daniele del Friuli con 1.817 voti, pari al 48,32 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti Alessandra Buttazzoni (San Daniele con Buttazzoni bene comune, Siamo San Daniele, Obiettivo San Daniele) con 1.460 voti (pari al 38,83 per cento); Massimiliano Verdini (San Daniele libera e Fratelli d’Italia), con 483 preferenze (pari al 12,85 per cento).

Roberto Revelant, appoggiato dalla lista Gemona attiva, è stato confermato sindaco del Comune di Gemona del Friuli con 4145 voti, pari al 77,1 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Sandro Venturini della lista Progetto per Gemona con 1231 voti pari al 22,9 per cento.

Luca Balloch, appoggiato da Lista Balloch sindaco – Fedriga presidente e da Luca Balloch sindaco – Cambiamo insieme, è stato eletto sindaco del Comune di Faedis con 944 voti, pari al 58,71 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Carla Fioritto, sostenuta da Lista Intesa e da Lista civica Faedis futura, con 664 voti pari al 41,29 per cento.

Mauro Delendi, appoggiato dalle liste Continuità e futuro, Insieme per la comunità, L’arca di Delendi la forza della ragione, Tocca a noi, è stato eletto sindaco del Comune di Martignacco con 2.384 voti, pari al 72,97 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Daniele Tonino sostenuto dalle liste Tonino sindaco e Fratelli d’Italia con 883 voti pari al 27,03 per cento.

Alessandro Dijust, appoggiato dalle liste Vivi Fiumicello Villa Vicentina e Noi siamo Fiumicello Villa Vicentina, è stato eletto sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina con 1.449 voti, pari al 43,88 per cento delle schede valide.

Hanno inoltre ottenuto voti Franco Mattiussi della Lista Mattiussi con 1.092 voti pari al 33,07 per cento e Gianni Rizzatti della lista Civica fare insieme con 761 voti pari al 23,05 per cento.

Giovanni Cucci, appoggiato dalle liste Vivere Tavagnacco, Lista Intesa per Tavagnacco e Autonomia e identità – Tavagnacco Civica, è stato eletto sindaco del Comune di Tavagnacco con 4.343 voti, pari al 63,13 per cento delle schede valide. La sfidante Talita Botto, sostenuta dalle liste Tavagnacco Futura – Città del benessere e Lista civica Progetto Tavagnacco, ha ottenuto 2.536 voti pari al 36,87 per cento.