Collegamento tra Lignano e Bibione in barca: sabato riparte il servizio

LIGNANO SABBIADORO – Viaggio inaugurale sabato 8 aprile alle ore 9 per l’X River, il servizio di trasporto che collega Lignano Sabbiadoro e Bibione, attraversando il fiume Tagliamento. Nato dalla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, i Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, la società Lignano Pineta spa e Li.sa.gest. il “Passo barca”, come nel 2022, riprende da questo fine settimana, in concomitanza con le festività pasquali, in anticipo di un paio di mesi rispetto agli anni passati, allungando di fatto il periodo di servizio. L’imbarcazione “Tormento II” riprenderà a navigare con la prima corsa in partenza da Lignano alle 9 e l’ultima alle 19 (da Bibione alle 19.20), compiendo ogni 35/40 minuti una traversata del fiume, con a bordo fino a 25 passeggeri e altrettante biciclette. Per tutto il mese di aprile il servizio sarà attivo solo sabato e domenica, per diventare giornaliero dal primo maggio e fino a tutto il mese di settembre, anticipando, a partire dall’11 settembre, l’ultima corsa da Lignano alle 18.30 e da Bibione alle 18.50. Dal 2 ottobre e fino al primo novembre il servizio sarà nuovamente operativo solo sabato e domenica, anticipando ulteriormente l’ultima corsa, con l’accorciarsi delle giornate.

«E’ un servizio molto apprezzato da turisti e cittadini, come confermano i numeri anche della scorsa stagione, vicini ai 100 mila passeggeri, soglia che quest’anno potrebbe essere facilmente superata – commenta Marina Bidin assessore ai trasporti e viabilità del Comune di Lignano Sabbiadoro – una nuova formula di proposta turistica, dedicata in particolar modo a quanti amano andare alla scoperta del territorio, che risponde al trend di crescita del cosiddetto turismo “lento”, facilmente praticabile tra Lignano Sabbiadoro e Bibione dove i percorsi ciclo naturalistici non mancano».

Attivo dal 2018 il “Passo barca” mette in collegamento la sponda Friulana e la sponda Veneta del Tagliamento, permettendo ai turisti a piedi o in bicicletta, di andare alla scoperta delle località di Lignano Sabbiadoro e di Bibione, partendo rispettivamente dalla zona di Riviera vicino alla darsena Marina Uno e dal Faro in punta Tagliamento. Il costo è di un euro a persona, a passaggio e i bambini fino a 10 anni viaggiano gratis.