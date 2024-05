Sarà ampliato l’impianto del rugby nel quartiere Aurora

UDINE – Nella città di Udine sono presenti numerosi centri sportivi, situati in tutti i quartieri della città. Anche per questa loro presenza capillare sul territorio rappresentano un punto fermo della socialità e del benessere delle cittadine e dei cittadini, in primo luogo con l’attività sportivo-educativa con i bambini, la prima attività agonistica delle ragazze e dei ragazzi, e infine grazie alle numerose competizioni sportive regionali e interregionali che vedono impegnate ogni anno le società e associazioni sportive udinesi. Negli impianti sportivi di propria competenza, il Comune di Udine ha in programma di realizzare nei prossimi mesi un piano di opere di ampiamento, miglioramento ed efficientamento delle strutture, con l’obiettivo principale di renderli ancora di più luogo di socialità, di salute e di benessere psicofisico, ma con l’intenzione di dare anche un deciso contributo alla modernizzazione dell’infrastruttura sportiva cittadina.

È per questo che, nel corso della riunione di martedì scorso, la Giunta comunale ha condiviso l’intenzione di apportare importanti lavori di ampiamento e riqualificazione dell’impianto sportivo dedicato al rugby di viale 25 aprile, a est della città, di proprietà comunale (insieme al campo di via del Maglio, a Paderno) e caposaldo dello sport in uno dei quartieri più popolosi di Udine. È stato infatti approvato il documento di fattibilità economica che darà ufficialmente il via alla fase di progettazione delle opere, che si svilupperà nei prossimi mesi, grazie anche a contributi regionali. Il quadro complessivo dell’opera, di cui il Comune coprirà una quota pari al 20%, ammonta a 590 mila euro. Secondo il cronoprogramma approvato, i lavori partiranno entro l’inizio di dicembre 2024.

L’impianto sportivo subirà una serie di interventi di manutenzione straordinaria e un corposo ampiamento degli spazi a disposizione per l’attività sportiva, per i servizi forniti agli atleti di ogni età e per il pubblico che ogni settimana si riunisce in occasione degli eventi sportivi. Nel contesto dell’impianto rugbistico sarà costruito un edificio nuovo, che diventerà una palestra da 90 metri quadri e andrà ad arricchire sostanziosamente l’offerta sportiva. All’interno dello stesso immobile di nuova costruzione sarà previsto uno spazio anche l’ufficio per l’attività amministrativa della società sportiva e un magazzino per l’attrezzatura della palestra. Un secondo capitolo di interventi invece l’area adibita al cosiddetto “terzo tempo”. È infatti intenzione dell’Amministrazione inserire nella progettazione anche la realizzazione di una struttura da trasformare nella nuova Club House aperta ai tesserati, al pubblico e ai genitori che seguono le partite.

Gli interventi di manutenzione saranno infine concentrati sull’eliminazione delle barriere architettoniche, che ad oggi rendono difficoltoso l’accesso alle persone con disabilità o difficoltà motorie. Saranno realizzati specifici percorsi pedonali di collegamento tra i cancelli d’ingresso, gli spogliatoi, i magazzini e i servizi.

Dal punto di vista ambientale tutti gli interventi saranno realizzati all’insegna della sostenibilità. Le nuove costruzioni saranno infatti improntate all’efficientamento dei consumi e al risparmio energetico, e sarà installato anche un impianto fotovoltaico per l’approvvigionamento d’energia.

L’Amministrazione comunale rende noto che la scelta di destinare questa progettazione all’impianto di viale 25 aprile intende favorire un ambiente in netta crescita, come quello del rugby udinese, culminato peraltro con la recente promozione in serie B dal campionato interregionale. Il rugby, soprattutto nel quartiere Aurora, è molto attivo anche dal punto di vista sociale, con il numero di iscrizioni in costante crescita e un coinvolgimento, nello sport soprattutto dei giovani, che anno dopo anno diventa sempre più importante, grazie a collaborazioni molto proficue come l’ultima (“Let’s Fair Play Rugby”) con il presidio comunale Punto Incontro Giovani.

