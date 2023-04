Verso il ballottaggio, per De Toni Pasqua e Pasquetta all’insegna di famiglia e convivialità

UDINE – Una Pasqua passata in famiglia e con i suoi amati due border collie, Bonnie e Frida, e una Pasquetta vissuta in compagnia in un’atmosfera di convivialità con Ivano Marchiol e tanti altri amici e sostenitori al parco del Cormor. Il candidato sindaco Alberto Felice De Toni ha passato così queste due giornate festive nell’ultima settimana di campagna elettorale in vista del ballottaggio del 16 e 17 aprile. «A Pasqua – commenta De Toni – io e la mia famiglia abbiamo deciso di festeggiare insieme con un pranzo fuori casa e nel pomeriggio di nuovo in mezzo alle persone, prima di una rilassante passeggiata al parco del Cormor insieme ai miei cani e a diversi amici». Atmosfera festosa e conviviale, poi, il giorno di Pasquetta, ancora al parco del Cormor, dove il candidato sindaco e Ivano Marchiol hanno deciso di festeggiare insieme con un pic-nic in mezzo al verde. Un’occasione, per De Toni, anche per giocare con Marchiol a “Spazio Udine. Crea la tua città”, il gioco da tavolo ideato dallo stesso Marchiol, che dopo il primo turno ha deciso insieme alla sua coalizione di sostenere De Toni.

«In un’atmosfera positiva e di grande intesa – spiega Marchiol – abbiamo continuato a ragionare con De Toni su come costruire insieme e in concreto il futuro di Udine, per rendere la città più organizzata, inclusiva e sostenibile. Anche oggi abbiamo riservato tempo a confrontarci sulla Udine del futuro – prosegue –, e per una parte del tempo lo abbiamo fatto con il gioco di Spazio Udine. E sono convinto che potremo farlo davvero nei prossimi cinque anni di lavoro assieme per la città». Soddisfatto anche De Toni. «Così come abbiamo sempre fatto in questa campagna elettorale – commenta il candidato sindaco – stiamo continuando a passare le nostre giornate con e tra le persone e questo vediamo sta pagando. L’ascolto non si può improvvisare nell’ultima settimana come sta cercando di fare Fontanini che dopo essere rimasto chiuso a palazzo ora ha deciso di andare in giro. Noi abbiamo preferito stare con le persone fin dal primo giorno e questo ci sta ripagando».

In merito al gioco di Marchiol, infine, De Toni ha apprezzato l’idea di ragionare sul futuro della città tramite il gioco di Spazio Udine che, per il candidato «coniuga perfettamente le sostenibilità sociale, ambientale ed economica che abbiamo messo davanti a tutto nel nostro programma. Sarebbe bellissimo – conclude – se in futuro potessero giocarci anche i ragazzi e le ragazze delle scuole».