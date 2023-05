Grande il cordoglio in Fvg per la scomparsa del capitano Ghersi

LUSEVERA – “Perdiamo una persona di grande valore. Come uomo e pilota, costituiva simbolo e orgoglio della Nazione italiana che fa sentire fieri tutti i cittadini e le istituzioni. La Regione è vicina alle famiglie e a tutti i componenti dell’Aeronautica Militare Italiana ed esprime il suo massimo e sentito cordoglio”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a seguito della tragica scomparsa, in Friuli Venezia Giulia, del capitano Alessio Ghersi e di un suo parente, precipitati durante un volo con un aereo civile nel territorio montano a nord di Udine. “Esprimo il cordoglio mio personale e quello della Giunta ai vertici e ai militari dell’Aeronautica Militare Italiana e della Pattuglia Acrobatica Nazionale, di cui il capitano Ghersi faceva parte come pilota. La Pan, simbolo e orgoglio della Nazione con il cuore in Friuli Venezia Giulia, perde – afferma Fedriga – in un tragico evento un suo importante membro che, con la propria professionalità ed eccellenza, costituiva un vanto per l’Italia”. “In un sol colpo questo incidente strappa una giovane vita e

priva l’Italia di un suo figlio che, con onore e prestigio, ha portato il suo nome in alto nei cieli”.

“La tragica scomparsa del capitano Alessio Ghersi apre una profonda ferita che sarà difficile sanare. In questo difficile momento sono vicino ai suoi familiari, ai suoi colleghi, ai componenti tutti del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico ‘Frecce Tricolori’, Gruppo in cui prestava servizio come pilota il capitano Ghersi. La vicinanza a tutta l’Aeronautica Militare Italiana in lutto, e alla famiglia della vittima che viaggiava con lui”. Le parole dell’assessore regionale Riccardo Riccardi dopo la tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in Friuli Venezia Giulia con la caduta di un ultraleggero sui monti Musi, nella quale hanno perso la vita il capitano Alessio Ghersi e un’altra persona che viaggiava con lui sul velivolo civile.

“Siamo vicini alla famiglia del pilota della Pattuglia Acrobatica Nazionale e tutta l’Aeronautica Militare Italiana in queste ore di grave lutto che ha colpito un simbolo non solo la nostra Regione ma di tutta l’Italia. Piangiamo un uomo e un valente professionista che, insieme ai suoi colleghi, ha contribuito a valorizzare e far conoscere il nostro straordinario territorio, diffondendo in tutto il mondo i valori della nostra terra”. Le parole dell’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini.

“Una disgrazia che ci colpisce profondamente. Ci uniamo al dolore dei congiunti per la scomparsa del capitano Ghersi e del suo familiare, coinvolti in questo tragico incidente. Partecipiamo al cordoglio dell’Aeronautica militare e in particolare delle Frecce Tricolori, cui siamo legati da storia, valori e affetto”. Così la deputata Debora Serracchiani (Pd), trasmette il suo stato d’animo sull’incidente in cui ha perso la vita, assieme a un parente, il capitano Alessio Ghersi, della Pattuglia Acrobatica Nazionale.