Prima riunione di giunta per il sindaco De Toni e per la sua squadra

UDINE – “Grandi cambiamenti iniziano con piccoli passi, oggi con l’insediamento della nuova giunta comunale abbiamo posto le basi del lavoro che ci aspetta nei prossimi 5 anni”. Così commenta De Toni la prima giunta comunale che ufficializza l’insediamento dei 10 assessori che, insieme al Sindaco, compongono la squadra di governo della città. “Un clima positivo e di cooperazione, con tanta voglia di lavorare da subito per il bene della città. – prosegue De Toni – Non è mancata un po’ di emozione, soprattutto perché per 9 su 11 di noi era la prima volta in giunta comunale”.

Un primo incontro per definire principalmente le modalità organizzative e il funzionamento della giunta. Sono stati mossi i primi passi anche per quanto riguarda le proposte presentate in campagna elettorale per i primi 100 giorni della nuova amministrazione.

In particolare è iniziato un confronto costruttivo per intervenire nel breve periodo sull’aumento dei cestini in città, sulle aperture degli ambulatori di quartiere e sulla realizzazione di spettacoli di cinema e teatro all’aperto nei quartieri cittadini.

La giunta ha anche convocato ufficialmente il primo consiglio comunale per lunedì 8 maggio alle 17, durante il quale si svolgeranno le elezioni del Presidente del Consiglio Comunale, dei due vice-presidenti e dei presidenti delle 6 commissioni.